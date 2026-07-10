Palestine ấn định ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28/11 là ngày tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine (Quốc hội), đánh dấu cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm.

Theo sắc lệnh, cử tri tại Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử tổng thống Palestine dự kiến được tổ chức trong quý 1/2027, song thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Đây sẽ là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ năm 2006 và cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ năm 2005. Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ và hoàn thiện hệ thống bầu cử của Nhà nước Palestine.

Tuy nhiên, theo các quan chức Palestine, quyết định tổ chức bầu cử chịu tác động lớn từ sức ép của cộng đồng quốc tế và các nước tài trợ.

Một quan chức cấp cao của Chính quyền Palestine cho biết kế hoạch ban đầu tổ chức đồng thời bầu cử Hội đồng Dân tộc Palestine - cơ quan đại diện cho người Palestine trên toàn thế giới, đã phải hủy bỏ sau khi một số nước Arab từ chối tổ chức bỏ phiếu cho cộng đồng người Palestine sinh sống trên lãnh thổ của họ.

Theo nguồn tin trên, ông Abbas cũng đã ký sắc lệnh nâng số ghế trong Hội đồng Lập pháp từ 132 lên 200. Mục tiêu là hình thành một ban lãnh đạo mới được bầu cử, qua đó tạo cơ sở để cộng đồng quốc tế và các nước Arab làm việc với các thể chế được bầu thay vì các phe phái chính trị.

Các nguồn tin Palestine cho biết một trong những điều kiện đang được xem xét là các đảng hoặc liên danh tham gia tranh cử phải cam kết công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Palestine và tôn trọng các nghị quyết quốc tế.

Theo giới quan sát, điều kiện này có thể khiến Hamas không đủ điều kiện tham gia do phong trào này không công nhận Israel.

Trong khi đó, các nguồn tin Palestine cũng cho rằng Israel có thể tiến hành các biện pháp nhằm ngăn cản Phong trào Hồi giáo Hamas tham gia bầu cử.

Trước tình hình này, Hamas được cho là đang cân nhắc phương án không tham gia tranh cử dưới danh nghĩa của phong trào mà sẽ hậu thuẫn các ứng cử viên hoặc liên danh độc lập.

Bên cạnh đó, lực lượng ủng hộ lãnh đạo Fatah Marwan Barghouti, người đang thụ án tù tại Israel, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Theo các nguồn tin thân cận, ông Barghouti dự kiến sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027 và có thể thành lập một liên danh riêng để đáp ứng các điều kiện pháp lý cho việc ra tranh cử./.

Palestine công bố thời gian tổ chức bầu cử tổng thống Palestine dự kiến tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2027, mở ra hy vọng mới cho quá trình dân chủ hóa và cải cách thể chế tại khu vực.