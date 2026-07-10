Hành khách có thể được bồi thường 165 USD khi chuyến bay bị chậm, hủy

Hành khách bị ảnh hưởng do chuyến bay chậm, thay đổi lịch, hủy hoặc bị từ chối vận chuyển có thể nhận khoản bồi thường lên tới 440.000 đồng với chuyến bay nội địa và 165 USD với chuyến bay quốc tế.

Theo Thông tư số 48/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về vận tải hàng không, trường hợp chuyến bay bị chậm, thay đổi lịch bay, chuyến bay bị chậm có hành khách trên khoang, chuyến bay bị hủy và hành khách bị từ chối vận chuyển quy định tại Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39 của Nghị định số 208/2026/NĐ-CP, người vận chuyển có trách nhiệm hoàn vé cho hành khách.

Mức bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách có thể lên đến 440.000 đồng với chuyến bay nội địa và 165 USD với chuyến bay quốc tế./.