Việt Nam-Lào thắt chặt tình đoàn kết từ tuyến biên giới hòa bình

Việt Nam và Lào khai mạc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, tăng cường đoàn kết và hợp tác

Ngày 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc 460, khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Cùng ngày hai bộ trưởng Quốc phòng cũng dự lễ khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Đại đội Biên phòng 252 do Việt Nam tài trợ khoảng 30 tỷ đồng; công trình sẽ nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ biên giới.

Hai Bộ trưởng cũng thăm, tặng quà Trường Tiểu học Thông-năm-mun và trao 100 suất học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình diễn ra ngày 9-10/7, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nhân dịp kỷ niệm 49 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước./.



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