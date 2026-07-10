Đẩy nhanh tiến độ hệ thống ITS, thu phí tự động 3 tuyến cao tốc miền Trung

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 và 85 đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí tự động, kiểm soát tải trọng xe các Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh.

Đối với đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị phòng máy chủ nhà điều hành trung tâm hoàn thành trước ngày 15/7/2026; lập tiến độ lắp đặt trạm cân của các nút giao Quốc lộ 24-Km34+320, Đức Phổ-Km42+640 và Sa Huỳnh-Km49+820 đảm bảo hoàn thành trước 15/7/2026.

Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng làn ngoài cùng khu vực thu phí nút giao Sa Huỳnh-Km49+820 để lắp đặt cabin thu phí đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 15/7/2026 và thi công hoàn thiện đường quay đầu xe quá tải; hoàn thiện thủ tục đấu nối điện lưới nhà điều hành để thực hiện công tác chạy thử thiết bị.

Với đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu xây lắp khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng để kéo cáp ngầm, điện vào nhà trực thu phí; nhà thầu lắp đặt thiết bị đẩy nhanh công tác nhập thiết bị, vận chuyển thiết bị về công trường triển khai lắp đặt đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Cụ thể, đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn lắp đặt thiết bị có giải pháp rút ngắn tiến độ đảm bảo hoàn thành lắp đặt thiết bị phòng máy chủ trước ngày 20/7/2026, đồng thời khẩn trương vận chuyển thiết bị cân về công trường để triển khai lắp đặt và đẩy nhanh nhập khẩu 3 thiết bị cân còn lại hoàn thành lắp đặt trước ngày 30/7/2026.

Đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị phòng máy chủ nhà điều hành trung tâm hoàn thành trước ngày 15/7/2026, đồng thời khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị cân trước ngày 30/7/2026.

“Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc không đáp ứng tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ trưởng và đây là cơ sở xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 29/4/2026 đã thông xe tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn dài khoảng 88km, Hoài Nhơn-Quy Nhơn. Đến ngày 18/5/2026, cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh cũng đã thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến.

Khi đưa vào khai thác, các tuyến cao tốc trên đã kết nối liên tục với cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và các đoạn cao tốc phía Nam, góp phần hình thành trục cao tốc xuyên suốt qua miền Trung, giảm tải cho Quốc lộ 1 và giảm thiểu tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương, liên vùng./.

Sẽ vận hành hệ thống điều hành giao thông thông minh trên cao tốc Bắc-Nam vào đầu năm 2026 Hệ thống điều hành giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe.