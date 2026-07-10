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Kịp thời giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông

Chiều 9/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) giải cứu thành công 2 nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thôn Tam Xuân, phường Tân Tiến.

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Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo về vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô tải do anh Giáp Văn L. trú tại phường Bắc Giang điều khiển và xe môtô do chị Bùi Thị G., trú tại phường Yên Dũng điều khiển.

Vụ va chạm khiến xe ôtô tải lao vào cột điện bên đường. Anh Giáp Văn L bị mắc kẹt trong cabin, trong khi chị Bùi Thị G bị mắc kẹt dưới gầm xe ôtô, phần đầu xe bị biến dạng, khiến việc tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)
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