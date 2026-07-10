Quảng Trị lập tổ công tác đặc biệt làm rõ phản ánh tiêu cực thi tốt nghiệp ở THPT Lê Trực

Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh; đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.

Ngay trong sáng nay, Sở đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có.

Đồng thời, Sở đã, đang và sẽ rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc.

“Quan điểm nhất quán của Sở, qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; sai ở đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh. Ngay khi có kết quả xác minh chính thức từ tổ rà soát và các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ công khai minh bạch thông tin trước dư luận và báo chí. Tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự,” bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Trường Trung học phổ thông Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cho rằng có giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Phó Thủ tướng: Rà soát tổng thể kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.