Xã hội

Việt Nam đứng đầu danh sách người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc

Xét theo quốc tịch, Việt Nam đứng đầu danh sách người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc với khoảng 98.000 người, tiếp đến là Trung Quốc với 94.000 người và Mỹ với 23.000 người.

Trường Giang
Trẻ em gia đình Việt - Hàn biểu diễn bài bài hát "Ba ngọn nến" tại Ngày hội gia đình Việt - Hàn 2026. (Ảnh: Khánh Vân/PV TTXVN tại Hàn Quốc)
Trẻ em gia đình Việt - Hàn biểu diễn bài bài hát "Ba ngọn nến" tại Ngày hội gia đình Việt - Hàn 2026. (Ảnh: Khánh Vân/PV TTXVN tại Hàn Quốc)

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 9/7, lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 2000, số công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc để lưu trú dài hạn đã vượt số công dân Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận 428.000 người nước ngoài nhập cảnh để lưu trú trên 90 ngày, giảm so với mức 451.000 người của năm trước. Thống kê này không bao gồm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Xét theo quốc tịch, Việt Nam đứng đầu với khoảng 98.000 người, tiếp đến là Trung Quốc với 94.000 người và Mỹ với 23.000 người. Ba nhóm quốc tịch này chiếm hơn 50%) tổng số người nước ngoài nhập cảnh lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc.

Theo Giám đốc Nhóm Dự báo dân số thuộc Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, ông Yoo Su Deok cho biết số người Việt Nam đến Hàn Quốc thời gian gần đây tăng mạnh nhờ nhu cầu học tập, đào tạo và làm việc theo diện lao động thời vụ.

Bên cạnh đó, số lượng người Hàn Quốc sinh sống tại Trung Quốc tiếp tục giảm cũng là một trong những yếu tố làm thay đổi cơ cấu người nhập cảnh theo quốc tịch.

Theo số liệu thống kê, trong năm 2025 có khoảng 160.000 người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc để làm việc, giảm 2,4% so với năm trước. Trong đó, số lao động phổ thông giảm mạnh 24,4%, còn 73.000 người; số lao động có tay nghề cao cũng giảm 14,1%, xuống còn 13.000 người.

Xét theo mục đích nhập cảnh, lao động vẫn là lý do phổ biến nhất, chiếm 37,4% tổng số người nước ngoài lưu trú dài hạn, tiếp theo là học tập và đào tạo với 25,2%. Nhóm nhập cảnh để định cư lâu dài hoặc kết hôn chiếm 13,1%.

Ở chiều ngược lại, số công dân Hàn Quốc trở về nước sau thời gian lưu trú ở nước ngoài trên 90 ngày tiếp tục cao hơn số người xuất cảnh trong cùng diện.

Trong năm 2025, có 257.000 công dân Hàn Quốc nhập cảnh, giảm 7% so với năm trước, trong khi số người xuất cảnh để lưu trú dài hạn ở nước ngoài giảm 6,5%, còn 233.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)
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