Cần Thơ chi hơn 174 tỷ đồng hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng

Nhằm cung cấp nguồn lực, điều kiện bảo đảm tối thiểu giúp lực lượng nòng cốt tại cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số từ cấp cơ sở, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố. Chính sách hỗ trợ này chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7.

Đối tượng áp dụng là các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoạt động theo kế hoạch hằng năm do Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: tiền xăng xe, cước điện thoại, dữ liệu di động (4G, 5G) phục vụ cho hoạt động của Tổ. Mức hỗ trợ cụ thể được quy định là 1,5 triệu đồng/tổ/tháng. Thời gian hưởng chính sách bắt đầu từ ngày 10/7/2026 - 31/12/2030.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ do ngân sách thành phố đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp xã. Ước tính với 1.940 Tổ hiện tại, tổng kinh phí thực hiện trong vòng 5 năm (giai đoạn 2026 - 2030) là 174,6 tỷ đồng.

Với bình quân mỗi tổ có 6 thành viên, mức hỗ trợ này tương đương khoảng 250 nghìn đồng/người/tháng, được đánh giá là phù hợp với khối lượng công việc, tính chất di chuyển lưu động đặc thù của công tác chuyển đổi số tại cơ sở.

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền do pháp luật quy định.

Tổ công nghệ số cộng đồng được xác định là lực lượng mang tính "gần dân, sát dân", là "cánh tay nối dài" của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp nhằm đưa công nghệ số đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà.

Đến nay, 100% các ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 1.940 tổ (gồm 2.290 thành viên) tại 103 xã, phường.

Thời gian qua, lực lượng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số thiết yếu (VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến, sàn thương mại điện tử), tuyên truyền kỹ năng số an toàn, cũng như hỗ trợ chính quyền thu thập dữ liệu tại địa phương.

Hướng dẫn người dân cài đặt VNeID tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tuy nhiên, do hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không có bất kỳ khoản phụ cấp hay chi phí hỗ trợ nào, các thành viên gặp nhiều khó khăn về chi phí xăng xe di chuyển, cước điện thoại và dữ liệu di động phục vụ công việc. Điều này làm giảm động lực gắn bó và gây khó khăn cho việc duy trì, phát triển lực lượng.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, việc xây dựng và ban hành một chính sách hỗ trợ cụ thể là yêu cầu cấp thiết để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, khích lệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn thành phố giai đoạn tới./.

Phong trào “Bình dân học vụ số”: Nâng cao tri thức Việt trong kỷ nguyên mới Phong trào “Bình dân học vụ số” được khởi xướng với tinh thần không chỉ dạy chữ, mà dạy năng lực số; không chỉ mở mang tri thức mà còn mở rộng cơ hội phát triển con người trong kỷ nguyên mới.