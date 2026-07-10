Meta nâng cấp mô hình AI Muse Spark, mở rộng cuộc đua AI tạo sinh

Tập đoàn công nghệ Meta Platforms (Mỹ) ngày 9/7 đã phát hành mô hình AI Muse Spark với bản xem trước cho các nhà phát triển cùng với phiên bản nâng cấp, cạnh tranh trực tiếp với mô hình AI của Anthropic và OpenAI trong việc tính phí sử dụng mô hình AI của họ.

Meta cho hay Muse Spark 1.1 là mô hình AI "xịn sò" nhất của họ cho việc lập trình thực tế và các tác vụ tự động, một phần trong sứ mệnh rộng lớn hơn mà công ty đang hướng tới là cung cấp "siêu trí tuệ cá nhân."

Meta cho biết mô hình được nâng cấp có thể viết và gỡ lỗi mã, sử dụng phần mềm và những công cụ bên ngoài, hiểu văn bản, hình ảnh và video, và thực hiện các tác vụ phức tạp nhiều bước với ít sự can thiệp của con người hơn.

Hồi tháng 4/2026, Meta đã trình làng Muse Spark, mô hình AI xử lý văn bản và suy luận đầu tiên từ nhóm siêu trí tuệ mà họ đã tập hợp vào năm ngoái để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giành vị trí dẫn đầu về AI.

Meta đã thử nghiệm Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) với các đối tác trong bản xem trước riêng tư trong quá trình ra mắt. API là yếu tố then chốt đối với các hệ thống AI, hoạt động như một cầu nối kỹ thuật số cho các nhà phát triển, cho phép họ sử dụng khả năng của mô hình trong những hệ thống phần mềm của riêng mình.

Theo ông Shay Boloor, chiến lược gia thị trường chủ chốt tại công ty nghiên cứu Futurum Equities, nếu Muse Spark 1.1 thực sự cạnh tranh được với Claude và Codex về khả năng lập trình, thì Meta cuối cùng có thể có một kênh kiếm tiền rõ ràng hơn nhiều từ những mô hình AI đến các công cụ dành cho nhà phát triển có trả phí.

Các nhà phát triển tại Mỹ hiện có thể truy cập Muse Spark trong bản xem trước công khai trên Meta Model API, cho phép họ kiểm tra các yêu cầu, so sánh kết quả đầu ra và tích hợp nguyên mẫu.

Những người đăng ký API sẽ nhận được 20 USD tín dụng miễn phí để thử nghiệm mô hình trước khi chuyển sang mô hình trả phí theo lượt sử dụng. Giám đốc điều hành của Meta, ông Mark Zuckerberg, cho biết trọng tâm của Meta là cung cấp các mô hình đa phương thức và có khả năng tự động hóa cao với chi phí rất thấp.

Phí truy cập được tính ở mức 1,25 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 4,25 USD cho mỗi triệu token đầu ra, cao hơn so với GPT-5 mini cấp thấp của OpenAI và Claude Haiku 4.5 giá rẻ của Anthropic, nhưng thấp hơn so với mô hình AI Claude Sonnet 4.6 cao cấp hơn của Anthropic.

Mô hình mới hiện đã có sẵn ở chế độ Tư duy trong ứng dụng Meta AI và trên trang web. Mô hình này cũng được kỳ vọng sẽ thay thế các mô hình Llama hiện có đang cung cấp năng lượng cho chatbot trên WhatsApp, Instagram, Facebook và bộ sưu tập kính thông minh của Meta.

Việc phát hành này diễn ra sau thông báo mới đây của Meta về việc mở rộng những công cụ AI tạo sinh trên các ứng dụng của mình bằng cách triển khai Muse Image, mô hình tạo hình ảnh đầu tiên từ Meta Superintelligence Labs./.

Meta giới thiệu mô hình Muse Image: Mở rộng khả năng sáng tạo hình ảnh bằng AI Meta công bố Muse Image, mô hình tạo hình ảnh đầu tiên do Meta Superintelligence Labs phát triển, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đưa các công cụ sáng tạo bằng AI.