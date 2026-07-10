Anthropic ra mắt Reflect, giúp người dùng theo dõi thói quen sử dụng AI

Trong bối cảnh những cuộc phản đối xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các cuộc biểu tình tại trung tâm dữ liệu đang chiếm lĩnh các trang báo, mô hình AI Claude của công ty công nghệ Anthropic đang tung ra một tính năng mới khéo léo đưa ra lý do tại sao người dùng nên tiếp tục sử dụng mô hình AI này.

Anthropic ngày 9/7 đã giới thiệu Reflect, một bảng điều khiển tích hợp cho phép người dùng theo dõi và trực quan hóa cách thức họ sử dụng Claude và thói quen sử dụng AI nói chung.

Về mặt bề ngoài, đây là một tính năng phân tích cung cấp thông tin chi tiết về loại chủ đề người dùng đã thảo luận, mô hình sử dụng tổng thể của họ và loại nhiệm vụ nào người dùng thường nhờ AI hỗ trợ.

Nhưng mục đích lớn hơn của Reflect là định hình cách người dùng suy nghĩ về chính AI. Nó làm được điều đó bằng cách định hình Claude vừa là một công cụ năng suất được sử dụng nhiều và là một phần của quy trình làm việc hàng ngày của người dùng, vừa là một công nghệ có thể được sử dụng một cách có ý thức.

Mặc dù Reflect không định lượng được chính xác lượng thời gian người dùng tiết kiệm được từ các công việc thủ công bằng cách chuyển đổi quy trình làm việc sang AI, nhưng việc tất cả những công việc mà Claude đã hỗ trợ được hiển thị rõ ràng trước mắt người dùng sẽ khiến họ coi Claude như một công cụ mà người dùng đã quen thuộc và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Trong khi đó, Anthropic sẽ thúc đẩy người dùng suy nghĩ thấu đáo về việc sử dụng AI của mình, vì Reflect sẽ thỉnh thoảng đưa ra các câu hỏi, chẳng hạn như “Có một việc nào bạn muốn tự mình làm, ngay cả khi Claude có thể làm nhanh hơn không?”

Ứng dụng này cũng cung cấp các công cụ để thiết lập giờ yên tĩnh hoặc lên lịch nhắc nhở người dùng nghỉ ngơi khỏi AI, Anthropic lưu ý trong thông báo của mình - một sự ám chỉ đến bản chất gây nghiện tiềm tàng của việc làm việc với chatbot AI, vốn luôn phản hồi câu hỏi của người dùng và nhắc nhở tiếp tục cuộc trò chuyện.

Ý tưởng thêm phân tích vào ứng dụng để định hình một cách tinh tế tâm lý người tiêu dùng không phải là mới. Năm 2012, công ty công nghệ Google quảng bá một tiện ích mới có tên Gmail Meter, giúp phân tích số liệu hộp thư đến của người dùng, hiển thị các mô hình lưu lượng truy cập, biểu đồ hình tròn về các danh mục email, lượng dữ liệu trong hộp thư đến so với kho lưu trữ, cùng nhiều thứ khác.

Mặc dù việc phân tích loại dữ liệu này có thể thú vị đối với một số người am hiểu kỹ thuật, nhưng công cụ này cũng là một cách để hiển thị, bằng số liệu và biểu đồ, mức độ quan trọng của Gmail trong cuộc sống kỹ thuật số của mọi người.

Reflect cũng làm điều tương tự nhưng tiến thêm một bước nữa, bằng cách hướng dẫn người dùng cách sử dụng AI hiệu quả hơn.

Ví dụ, Reflect có thể đề xuất rằng thay vì giải thích lại ngữ cảnh công việc của người dùng trong các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, họ có thể sử dụng tính năng Dự án của Claude. Đối với Anthropic, điều này cũng mang lại lợi ích là tích hợp sâu hơn quy trình làm việc hàng ngày của người dùng với Claude, giúp giữ chân người dùng và ngăn họ chuyển sang những công cụ AI của doanh nghiệp đối thủ.

Anthropic lưu ý rằng các cuộc trò chuyện nhạy cảm hơn có thể xuất hiện trong Reflect, nhưng chỉ ở mức độ tổng quan, và bất kỳ cuộc trò chuyện nào liên quan đến công cụ tích hợp sức khỏe đều bị loại bỏ hoàn toàn khỏi thông tin chi tiết của người dùng. Anthropic cũng cho biết không có dữ liệu nào trong báo cáo phân tích của người dùng được sử dụng cho mục đích nào khác.

Tính năng Reflect đang ở giai đoạn thử nghiệm beta dành cho người dùng phiên bản miễn phí, pro và max đã bật tính năng lưu bộ nhớ. Sau này, tính năng này sẽ được mở rộng để bao gồm cả thông tin về thời gian người dùng đã sử dụng Claude./.

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