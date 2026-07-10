EU áp thuế chống bán phá giá lên lốp xe Trung Quốc tới 45,3%

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/7 thông báo đã ban hành quy định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với lốp xe ôtô con và xe tải nhẹ nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, với mức thuế dao động từ 4,3% đến 45,3%.

Quy định được công bố trên Công báo của Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/7.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, EC đưa ra quyết định áp thuế sau cuộc điều tra, trong đó cơ quan này kết luận lốp xe ôtô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc được bán vào thị trường EU với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất lốp xe của khối. Lĩnh vực đang tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động tại 14 quốc gia thành viên.

Phạm vi sản phẩm bị điều tra bao gồm nhiều chủng loại và kích cỡ lốp hơi cao su có chỉ số tải trọng dưới 121. Đây là phân khúc thị trường có quy mô đáng kể. Năm 2024, EU tiêu thụ khoảng 330 triệu chiếc lốp loại này, với tổng giá trị thị trường vượt 18 tỷ euro (khoảng 21 tỷ USD).

Cũng trong năm này, lượng lốp nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 93 triệu chiếc, trị giá hơn 2,5 tỷ euro, tương đương 28% thị phần. Con số này cho thấy sức ép cạnh tranh mà các nhà sản xuất châu Âu phải đối mặt.

Đáng chú ý, thuế chống bán phá giá có thể chưa phải là biện pháp cuối cùng. EC cho biết một cuộc điều tra chống trợ cấp song song, với phạm vi sản phẩm tương tự, hiện vẫn đang được tiến hành và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay.

Điều này đồng nghĩa lốp xe Trung Quốc có nguy cơ phải chịu thêm thuế đối kháng bên cạnh mức thuế chống bán phá giá vừa được ban hành.

Động thái áp thuế mới nhất này của EC diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại EU-Trung Quốc tiếp tục căng thẳng với hàng loạt biện pháp phòng vệ thương mại được Brussels triển khai, từ xe điện đến thép, trong khi hai bên vẫn đang đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng trước thời hạn tháng 10 tới./.

EU sẵn sàng “mọi kịch bản” trong xử lý căng thẳng thương mại với Trung Quốc Liên minh châu Âu phát tín hiệu cứng rắn hơn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ phòng vệ nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không đạt kết quả.