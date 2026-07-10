Giá vàng trong nước tăng, thương hiệu SJC giao dịch gần mốc 150 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (10/7) tăng thêm 400.000-900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 3 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (9/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 146-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 9/7. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.129 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên hôm qua (9/7).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.074-26.474 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.104-26.474 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.474 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi ngang, SJC giao dịch ở ngưỡng 148,5 triệu đồng Thị trường vàng trong nước sáng nay đi ngang, giá vàng miếng SJC tiếp tục giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.