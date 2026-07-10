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Giá vàng trong nước tăng, thương hiệu SJC giao dịch gần mốc 150 triệu đồng

Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tăng, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (10/7) tăng thêm 400.000-900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng 3 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (9/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 146-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày 9/7. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 145-149 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.129 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.214 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên hôm qua (9/7).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.074-26.474 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.104-26.474 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.474 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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