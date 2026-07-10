Giá dầu thế giới giảm hơn 2% do lo ngại nhu cầu yếu và áp lực lạm phát

Giá dầu thô thế giới giảm khoảng 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, bức tranh ảm đạm về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cũng tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,72 USD (tương đương 2,2%) và chốt phiên ở mức 76,30 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,44 USD (2,0%) xuống mức 72,08 USD/thùng. Đây là nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau khi cả hai loại dầu tiêu chuẩn này vừa chạm mức cao nhất trong nhiều tuần vào phiên trước đó.

Trên thực địa, thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa phía Mỹ và phía Iran đang có dấu hiệu rạn nứt sau các đợt tấn công quân sự mới nhất.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs lưu ý rằng lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz từng phục hồi lên mức 80% so với trước xung đột, nhưng hiện đã sụt giảm về mốc 70% do rủi ro hàng hải gia tăng.

Dù vậy, giới quan sát nhận định đợt căng thẳng này có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn do những rào cản về kinh tế và chính trị đối với cả hai bên. Những yếu tố đó giúp thắp lên hy vọng nối lại đàm phán ngoại giao.

Về yếu tố kinh tế vĩ mô, biên bản cuộc họp tháng 6/2026 của Fed cho thấy giới chức cơ quan này vẫn duy trì tâm lý lo ngại về lạm phát. Việc neo lãi suất ở mức cao có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Tại Trung Quốc, áp lực cũng gia tăng khi nhu cầu nội địa yếu tiếp tục siết chặt biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất ở nước này./.

Giá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD mỗi thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài Vào khoảng 14 giờ 10 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,1% lên 78,08 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,2% lên 73,65 USD/thùng.