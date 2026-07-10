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Giá vàng ngày 10/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (10/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji

Vàng miếng SJC. (Ảnh: TTXVN)
Vàng miếng SJC. (Ảnh: TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 9/7 khi đồng USD suy yếu, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 4.105,40 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần ở phiên trước. Hợp đồng vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX tăng 0,8%, lên 4.114,80 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của đồng USD đã hỗ trợ giá vàng do kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao đang hạn chế đà tăng của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích của Tradu.com, cho rằng giá vàng đang tìm điểm cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh, nhưng triển vọng vẫn chịu sức ép nếu Fed tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường cũng theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông sau khi quân đội Mỹ mở thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào một số mục tiêu tại khu vực Vùng Vịnh. Dù vậy, phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã chủ động tìm kiếm giải pháp ngoại giao đã phần nào làm dịu tâm lý lo ngại của thị trường.

Ngân hàng HSBC đã hạ dự báo giá vàng bình quân cho giai đoạn 2026-2027, song cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường trong dài hạn, khi nhiều quốc gia đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 10/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 10/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

gia-vang-sjc.png

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

gia-vang-phu-quy.png

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji:

gia-vang-doji.png

(Vietnam+)
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