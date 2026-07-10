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Giá vàng thế giới tăng hơn 1% sau khi chạm đáy một tuần

Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.130,58 USD/ounce trong phiên 9/7 nhờ lực mua bắt đáy và những lo ngại về căng thẳng địa chính trị, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi tín hiệu từ Fed.

Hương Thủy
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 9/7 nhờ lực mua vào sau khi chạm đáy một tuần, giữa lúc giới đầu tư theo dõi sát sao những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông.

Vào lúc 1 giờ 5 phút rạng sáng ngày 10/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.130,58 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 ghi nhận trong phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng 1,4% lên mức 4.140,80 USD/ounce.

Các chuyên gia tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định lực mua bắt đáy xuất hiện ngay sau đợt sụt giảm mạnh của giá vàng.

Nhưng trong ngắn hạn, các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là nhân tố chính chi phối thị trường: triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ giá vàng; ngược lại, các tín hiệu thắt chặt lãi suất sẽ gây áp lực lên kim loại quý này.

Trên mặt trận địa chính trị, thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa phía Mỹ và phía Iran đang có dấu hiệu rạn nứt sau các đợt tấn công quân sự mới nhất giữa hai bên. Xung đột leo thang đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng rủi ro lạm phát và củng cố kỳ vọng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát tuần tới của Mỹ và lời điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để hiểu rõ hơn định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này.

Về triển vọng dài hạn, ngân hàng HSBC vừa điều chỉnh giảm mức giá vàng trung bình dự kiến cho năm 2026 và 2027 xuống lần lượt là 4.560 USD và 4.925 USD/ounce. Đây là mức điều chỉnh khá sâu so với các mức dự báo 4.864 USD và 5.000 USD/ounce trước đó.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,4% lên 60,25 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 1.615,25 USD/ounce và palađi tăng 3,3% ở mức 1.253,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 9/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 146,00-149,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng #Lãi suất #Lạm phát
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