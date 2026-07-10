Fed lập 5 tổ công tác đặc biệt để cải cách và hiện đại hóa hoạt động

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 9/7 công bố danh sách các thành viên tham gia 5 tổ công tác đặc biệt nhằm rà soát và đề xuất cải cách hoạt động của Fed, trong nỗ lực tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hiện đại hóa bộ máy của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo thông báo của Fed, các tổ công tác quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, học thuật và doanh nghiệp, gồm nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Mervyn King, cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Greg Mankiw cùng nhiều cựu quan chức Fed và lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Các nhóm sẽ tập trung đánh giá 5 lĩnh vực trọng tâm, gồm: chiến lược truyền thông của Fed, hệ thống dữ liệu và nghiên cứu, quản lý bảng cân đối kế toán, năng suất hoạt động và khuôn khổ đánh giá lạm phát cũng như thị trường lao động.

Phát biểu về sáng kiến này, ông Warsh cho biết Fed đang tranh thủ ý kiến từ các chuyên gia có kinh nghiệm đa dạng nhằm bảo đảm ngân hàng trung ương hoạt động hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu có nhiều thay đổi.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là xây dựng một Fed có năng lực đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ cốt lõi về ổn định giá cả, tối đa hóa việc làm và duy trì ổn định tài chính trong giai đoạn mới.

Thông báo của Fed không nêu thời hạn hoàn thành công việc của các tổ công tác. Tuy nhiên, theo phát biểu của ông Warsh trong tháng trước, ban lãnh đạo Fed kỳ vọng một số khuyến nghị có thể được triển khai ngay trong năm 2026.

Giới phân tích nhận định việc thành lập các tổ công tác phản ánh nỗ lực của ban lãnh đạo mới trong việc rà soát toàn diện cơ chế hoạt động của Fed sau nhiều năm đối mặt với lạm phát cao, biến động lãi suất và những tranh luận về hiệu quả truyền thông chính sách.

Theo các chuyên gia, kết quả của quá trình này có thể ảnh hưởng đến cách Fed hoạch định và công bố chính sách tiền tệ trong những năm tới, qua đó tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường tài chính và giới đầu tư./.

Chủ tịch Fed đối mặt thách thức kép từ lạm phát và thị trường lao động ảm đạm Ông Kevin Warsh tiếp quản ghế Chủ tịch Fed từ ông Jerome Powell vào cuối tháng 5/2026, đúng thời điểm nội bộ cơ quan này ngày càng lo ngại về đà tăng tốc trở lại của lạm phát.