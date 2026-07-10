Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng của chứng khoán Mỹ giữa căng thẳng Trung Đông

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 9/7, trong đó chỉ số Nasdaq tăng hơn 1%, khi đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và công nghệ liên quan đến Trí tuệ nhân tạo (AI) lấn át những lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cũng như nguy cơ lạm phát gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 26.206,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.543,64 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,27% lên 52.487,41 điểm.

Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Micron Technology tăng 4,5% sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ USD tại Mỹ đến năm 2035 nhằm mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu chip nhớ phục vụ sự phát triển của AI.

Giá cổ phiếu của Meta Platforms cũng tăng giá sau khi có thông tin doanh nghiệp này dự kiến bắt đầu sản xuất chip AI riêng từ tháng 9. Trong số 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm. Dẫn đầu là nhóm công nghệ thông tin với mức tăng 1,65%, tiếp đến là nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, tăng 1,46%.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn đang được dẫn dắt bởi AI. Tuy nhiên, diễn biến này còn phụ thuộc vào việc giá dầu và lãi suất có duy trì ổn định hay không. Căng thẳng mới tại Trung Đông đang đặt ra rủi ro đối với xu hướng tăng của thị trường.

Những lo ngại về địa chính trị đã gia tăng sau khi Iran cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Qatar và Bahrain để đáp trả các đợt không kích của Mỹ nhằm vào Iran trước đó.

Giới đầu tư cũng hướng sự chú ý đến mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2, dự kiến bắt đầu trong những ngày tới.

Theo dữ liệu của LSEG, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 được dự báo tăng trung bình 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn mức tăng đến từ các công ty công nghệ.

Về tình hình kinh tế Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì ổn định dù tốc độ tạo việc làm trong tháng Sáu chậm lại.

Sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố, thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất. Biên bản cho thấy một số quan chức Fed từng ủng hộ việc tăng lãi suất trước khi nhất trí giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 12.

Tại Việt Nam cuối phiên 9/7 chỉ số VN-Index giảm 13,00 điểm (0,7%) xuống 1.840,7 điểm, HNX-Index tăng 6,28 điểm (2,09%) lên 306,67 điểm./.

Chứng khoán châu Á giảm mạnh do căng thẳng Trung Đông Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,1% xuống 66.819,05 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,5% xuống 3.970,88 điểm.