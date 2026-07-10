Đời sống

Siêu bão Bavi khiến hơn 40 chuyến bay từ Hong Kong bị hủy

Siêu bão Bavi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến hơn 40 chuyến bay từ Hong Kong bị hủy, 10 chuyến bị hoãn, trong khi các hãng hàng không triển khai chính sách miễn phí đổi vé để hỗ trợ khách.

Khánh Vân-Thành Nam
Một máy bay của Hãng Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một máy bay của Hãng Cathay Pacific tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 40 chuyến bay đã bị hủy và 10 chuyến bị hoãn khi siêu bão Bavi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc).

Các chuyến bay do hãng Cathay Pacific Airways, HK Express, Hong Kong Airlines và Greater Bay Airlines khai thác, dự kiến khởi hành từ Hong Kong đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Nhật Bản vào cuối tuần này đã bị hủy.

Các chuyến bay bị gián đoạn do siêu bão Bavi di chuyển về phía Đông Đài Loan trong ngày 9 và 10/7. Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão sẽ tiến gần bờ biển phía Đông Trung Quốc sau đó.

Tính đến chiều 9/7, tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 195 km/h và dự báo có thể tăng lên 205 km/h vào 8h00 ngày 10/7.

Cathay Pacific, hãng hàng không giá rẻ HK Express và Hong Kong Airlines thông báo sẽ miễn phí đổi vé cho hành khách bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cơn bão #Hàng không #Siêu bão Hàn Quốc Hongkong
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Dọc theo những con phố uốn lượn rợp bóng cây là sự hiện diện của những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc cổ kính. Đan xen giữa không gian hoài niệm ấy là những nét chấm phá của những căn biệt thự hiện đại, sang trọng. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Nam Phi: "Pháo đài xanh" Waterkloof giữa lòng Pretoria

Waterkloof được mệnh danh là một trong những khu dân cư giàu có và đáng sống nhưng điều làm nên sức hút là sự kết hợp hoàn hảo giữa mô hình an ninh cộng đồng và cảnh quan kiến trúc tuyệt đẹp.

Đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Câu chuyện về 3 lớp khẩu trang và dầu gió từ vùng thảm họa Venezuela

Từ hiện trường Playa Grande, bang La Guaira - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất ở Venezuela, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết đây là nhiệm vụ "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong tất cả các đợt Việt Nam cử lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.