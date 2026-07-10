Siêu bão Bavi khiến hơn 40 chuyến bay từ Hong Kong bị hủy

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 40 chuyến bay đã bị hủy và 10 chuyến bị hoãn khi siêu bão Bavi tiến gần Đài Loan (Trung Quốc).

Các chuyến bay do hãng Cathay Pacific Airways, HK Express, Hong Kong Airlines và Greater Bay Airlines khai thác, dự kiến khởi hành từ Hong Kong đến Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Nhật Bản vào cuối tuần này đã bị hủy.

Các chuyến bay bị gián đoạn do siêu bão Bavi di chuyển về phía Đông Đài Loan trong ngày 9 và 10/7. Đài khí tượng Hong Kong dự báo bão sẽ tiến gần bờ biển phía Đông Trung Quốc sau đó.

Tính đến chiều 9/7, tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 195 km/h và dự báo có thể tăng lên 205 km/h vào 8h00 ngày 10/7.

Cathay Pacific, hãng hàng không giá rẻ HK Express và Hong Kong Airlines thông báo sẽ miễn phí đổi vé cho hành khách bị ảnh hưởng./.

Trung Quốc nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với bão Bavi Trước ảnh hưởng của bão Bavi, Cục Khí tượng Trung Quốc nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp với các thảm họa khí tượng lớn, bao gồm bão, mưa dông và thời tiết đối lưu mạnh, lên cấp II trong thang 4 cấp.