Hỏa hoạn tại nhà máy giày lịch sử ở Séc thiêu rụi khoảng 75.000 đôi giày

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, khoảng 75.000 đôi giày đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 9/7 tại một tòa nhà thuộc khu phức hợp nhà máy Baťa lịch sử ở thành phố Zlin, miền Đông nước này.

Đám cháy bùng phát từ tầng 9 của tòa nhà 11 tầng và đến chiều cùng ngày, một phần công trình đã bị sập.

Giới chức đã sơ tán khoảng 100 người khỏi tòa nhà và may mắn không ghi nhận thương vong. Khoảng 300 lính cứu hỏa cùng 2 trực thăng được huy động tham gia chữa cháy. Công tác dập lửa dự kiến kéo dài đến đêm do vẫn còn nguy cơ công trình tiếp tục sụp đổ.

Tòa nhà bị cháy hiện được công ty sản xuất giày Vasky thuê làm kho trung tâm.

Theo doanh nghiệp này, số hàng hóa lưu trữ bên trong có giá trị bán lẻ khoảng 180 triệu korun (tương đương 7,2 triệu euro). Trong khi đó, cảnh sát ước tính thiệt hại ban đầu đối với số giày bị cháy vào khoảng 60-80 triệu korun (2,4-3,2 triệu euro).

Ông Vaclav Stanek, nhà sáng lập và chủ sở hữu Vasky, cho biết gần như toàn bộ hàng hóa trong kho đã bị thiêu rụi và hiện công ty chỉ còn lượng giày đang được bày bán tại các cửa hàng. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì bình thường do diễn ra tại một cơ sở khác.

Khu phức hợp nhà máy Baťa là một trong những biểu tượng nổi tiếng của thành phố Zlin, nơi từng là trung tâm của đế chế sản xuất giày Baťa từ đầu thế kỷ XX và được xem là cái nôi của ngành công nghiệp giày dép tại Séc./.

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