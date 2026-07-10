World Cup 2026: "Biển cảm xúc" ôm trọn sông Seine

"Mbappé! Mbappé!" - tiếng hô vang nhanh chóng lan khắp khu vực La Barge bên bờ sông Seine khi đội tuyển Pháp khai thông thế bế tắc trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Maroc tối 9/7 (giờ địa phương).

Hàng trăm cổ động viên đồng loạt bật dậy, ôm chầm lấy nhau và hát vang "Allez les Bleus!" (Tiến lên, đội áo lam), biến không gian ven sông thành một biển cảm xúc.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, từ trước giờ bóng lăn, La Barge đã thu hút đông đảo người hâm mộ. Những chiếc áo đấu màu lam truyền thống phủ kín khu vực trước màn hình lớn, xen lẫn những lá cờ đỏ của cộng đồng người Maroc tại Pháp. Dù cổ vũ cho hai đội khác nhau, người hâm mộ vẫn hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá trong tinh thần thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Khi trận đấu bắt đầu, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình lớn. Mỗi pha tấn công của đội tuyển Pháp đều kéo theo những tiếng reo hò, trong khi các tình huống nguy hiểm trước khung thành đội nhà khiến cả đám đông nín lặng.

Mbappe cứa lòng hoàn hảo ghi bàn mở tỷ số cho Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khoảnh khắc Pháp mở tỷ số cũng là lúc bầu không khí bùng nổ. Quốc kỳ Pháp tung bay giữa những cái ôm, những cái bắt tay và tiếng hò reo không ngớt.

"Tôi yêu nước Pháp. Tôi yêu Mbappé. Cậu ấy vừa ghi bàn! Mbappé xứng đáng giành Quả bóng Vàng," một cổ động viên trẻ chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Trong suốt trận đấu, mỗi lần Kylian Mbappé chạm bóng, đám đông lại đồng loạt hô vang tên anh.

Niềm tin vào chiến thắng lan tỏa khắp khu vực trình chiếu. "Chúng tôi sẽ thắng, chắc chắn sẽ thắng," một thanh niên vừa phất cao quốc kỳ Pháp vừa hô lớn giữa tiếng cổ vũ của đám đông.

Người hâm mộ Maroc cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động với những lá cờ đỏ và tiếng cổ vũ cuồng nhiệt.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, cả khu vực ngập tràn niềm vui chiến thắng. Quốc ca "La Marseillaise" vang lên giữa những tiếng hô "Vive la France!" (Nước Pháp muôn năm!) và "Allez les Bleus!" Nhiều người ôm nhau, vẫy cao quốc kỳ Pháp, trong khi không ít cổ động viên xúc động rơi nước mắt.

Giữa bầu không khí ăn mừng, nhiều người hâm mộ Maroc cũng chủ động bắt tay và chúc mừng các cổ động viên Pháp trước khi rời điểm trình chiếu.

"Tôi chỉ muốn khóc. Thật tuyệt vời. Đội tuyển Pháp đã có một kỳ World Cup đáng kinh ngạc," một cổ động viên nghẹn ngào nói trước khi hòa vào dòng người tiếp tục ăn mừng trên các tuyến phố ven sông Seine.

Chiến thắng 2-0 trước Maroc đưa đội tuyển Pháp vào bán kết, đồng thời khép lại một đêm World Cup đầy cảm xúc tại Paris. Những tiếng hô "Allez les Bleus!" vẫn vang vọng bên bờ sông Seine sau trận đấu, thể hiện niềm tin của người hâm mộ vào hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ ba của đội bóng áo lam./.

Mbappe lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup Kylian Mbappe không chỉ tỏa sáng để giúp Pháp thẳng tiến bán kết World Cup 2026 mà còn thiết lập nên nhiều cột mốc trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.