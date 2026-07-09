Xem trực tiếp trận Pháp-Maroc tại tứ kết World Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 3g sáng 10/7 (theo giờ Việt Nam), Pháp và Maroc sẽ bước vào trận quyết đấu tại tứ kết để tranh tấm vé góp mặt ở bán kết World Cup 2026.

Trận đấu này chính là màn tái ngộ giữa hai đội sau cuộc chạm trán tại bán kết World Cup cách đây 4 năm trên đất Qatar.

Ở cuộc đối đầu khi đó, Pháp đẳng cấp và bản lĩnh hơn, đã giành chiến thắng 2-0 trước Maroc nhờ các bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani.

Tại giải đấu năm nay, Pháp tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng chuỗi trận toàn thắng, để hiên ngang bước vào tứ kết.

Với những Mbappe, Olise hay Dembele... trong đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps luôn mang đến những thách thức cho mọi đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang ủng hộ Gà trống Gaulois khi họ có 4 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trước Maroc trong 6 lần chạm trán trước đây.

Tuy nhiên, Pháp không vì thế mà được phép chủ quan trong cuộc đối đầu dự báo rất căng thẳng. So với 4 năm trước, Maroc không còn là "hiện tượng" mà đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Đoàn quân của huấn luyện viện Walid Regragui cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Điều đó được chính họ chứng minh bằng thành tích bất bại cho đến thời điểm này tại World Cup 2026.

Maroc chủ động với lối chơi phòng ngự kỷ luật và phản công với những pha chuyển đổi trạng thái đầy tốc độ, mang đến hiệu quả.

Ở trận thắng Canada, Maroc cho thấy họ không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn biết cách “trừng phạt” đối thủ bằng những đòn phản công “sắc lẹm.”

Với những gì đã thể hiện, cả Pháp và Maroc đều xứng đáng vào bán kết, nhưng sẽ chỉ có 1 đội làm được điều đó khi trận đấu kết thúc.

Trận đấu giữa Pháp và Maroc sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp 'đại chiến' Maroc Vào lúc 3g sáng 10/7, Pháp và Maroc sẽ có cuộc tái ngộ rất được chờ đợi trong trận đấu mở màn vòng tứ kết World Cup 2026.