Mbappe lập hàng loạt cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup

Kylian Mbappe tiếp tục thăng hoa để góp công lớn trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Maroc ở trận mở màn vòng tứ kết World Cup 2026.

Màn trình diễn của Mbappe không chỉ giúp Pháp có kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp vào bán kết mà còn thiết lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Ở trận cầu tại Boston, Mbappe chính là người phá vỡ bế tắc với cú cứa lòng hoàn hảo ghi bàn thắng mở tỷ số cho Pháp ở phút 60 và kiến tạo cho Dembele nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng này giúp thủ quân đội tuyển Pháp nâng số bàn thắng tại World Cup của mình lên con số 20 chỉ sau 20 trận đấu - hiệu suất 1 bàn/trận.

Mbappe còn trở thành cầu thủ đầu tiên góp dấu giày vào ít nhất 10 bàn thắng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp, kể từ khi dữ liệu Opta được thống kê đầy đủ năm 1966. Anh đồng thời cũng là cầu thủ đầu tiên ghi từ 8 bàn thắng trở lên ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Ở World Cup 2026, Mbappe hiện đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng (ghi 8 bàn, kiến tạo 3 lần). Trước đó, ở World Cup 2022 tại Qatar, chân sút sinh năm 1998 cũng đã để lại dấu giày trong 10 pha lập công (8 bàn thắng và 2 kiến tạo).

Với 11 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại World Cup 2026, Mbappe chỉ đứng sau Muller, Kocsis (13 lần, World Cup 1954) và Ademir (12 lần, World Cup 1950), về số lần tham gia vào bàn thắng trong 1 kỳ World Cup.

Không dừng ở đó, bàn thắng vào lưới Maroc giúp Mbappe chạm mốc 12 bàn sau 11 lần ra sân tại vòng knock-out World Cup, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Ở World Cup 2026, Mbappe đang có được tổng cộng 8 bàn thắng, bằng với thành tích ghi bàn của Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới, nhưng xếp trên nhờ hơn một kiến tạo.

Với phong độ hiện tại, Mbappe hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình tại World Cup 2026 khi mà Pháp còn hai trận đấu phía trước./.

Mbappe tỏa sáng đưa Pháp thẳng tiến bán kết World Cup 2026 Kylian Mbappe và Ousmane Dembele cùng nhau ghi bàn để giúp Pháp đánh bại Maroc 2-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào bán kết World Cup 2026.