Đội tuyển Argentina mang nửa tấn thịt bò đến World Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trong hành trình chinh phục World Cup 2026 trên đất Mỹ, đội tuyển Argentina không chỉ gây ấn tượng bằng những màn trình diễn trên sân cỏ mà còn duy trì một truyền thống đặc biệt ngoài sân đấu: những bữa asado (tiệc nướng thịt bò kiểu Argentina) để gắn kết toàn đội.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho biết tính đến sau trận thắng kịch tính trước Ai Cập ở vòng 1/8, nhà đương kim vô địch đã tổ chức 5 buổi asado tại đại bản doanh ở Kansas City.

Để phục vụ các bữa tiệc này, AFA đã vận chuyển khoảng 500kg thịt bò từ Argentina sang Mỹ sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch. Các phần thịt quen thuộc như sườn bò, thịt gầu, diềm thăn, xúc xích chorizo và thịt gà đều xuất hiện trên bếp nướng.

Ngoài thực đơn dành cho các buổi asado, chuyên gia dinh dưỡng Luciano Spena của đội tuyển còn xây dựng chế độ ăn hằng ngày với các phần thịt nạc nhằm bảo đảm thể lực cho cầu thủ.

Người phụ trách chính các bữa nướng là đầu bếp lâu năm của đội tuyển Diego Iacovone, cùng đầu bếp Antonia Farías. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác cũng trực tiếp tham gia chuẩn bị.

Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia thường xuyên nhóm lửa, trở thịt, trong khi huấn luyện viên Lionel Scaloni, tiền đạo Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister hay Nico González cũng góp mặt.

Thủ môn Emiliano “Dibu” Martínez là nhân vật tạo không khí sôi động nhất với những câu đùa quen thuộc và các đoạn video hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một “nghi thức” không thể thiếu là Dibu cắt miếng thịt đầu tiên mời Giuliano Simeone nếm thử và biểu diễn kỹ năng tung những miếng phô mai provoleta lên vỉ nướng.

Asado từ lâu được xem là một phần bản sắc văn hóa Argentina, đồng thời trở thành hoạt động gắn kết tinh thần của đội tuyển quốc gia trong nhiều giải đấu lớn.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, AFA từng vận chuyển gần 3 tấn thịt các loại để phục vụ 72 thành viên đoàn trong suốt thời gian thi đấu.

Năm nay, dù số lượng giảm đáng kể do thời gian lưu trú ngắn hơn, truyền thống này vẫn được duy trì như một yếu tố giúp các cầu thủ thư giãn, tăng cường sự đoàn kết trước những trận đấu quan trọng.

Theo lịch, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch./.

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