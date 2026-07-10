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Ẩm thực mang bản sắc Việt Nam đến gần hơn với châu Âu và thế giới

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Vienna nhằm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt và quảng bá hồ sơ đề cử phở là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Việt Thắng
Các thực khách trực tiếp tham gia chế biến món phở cuốn tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)
Các thực khách trực tiếp tham gia chế biến món phở cuốn tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Nhà hàng Phở Saigon ở thủ đô Vienna của Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã phối hợp với Hội We Love Phở, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình, cùng 8 nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực hàng đầu đến từ Việt Nam tổ chức sự kiện quảng bá phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam trong khuôn khổ hành trình xuyên châu Âu với 9 điểm dừng tại 6 quốc gia.

Tại mỗi điểm dừng, chương trình luôn đa dạng các hoạt động như trình diễn chế biến phở và các món ăn truyền thống Việt Nam, tọa đàm về văn hóa ẩm thực, giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ nhân với đầu bếp địa phương, kết nối doanh nghiệp ngành ẩm thực, cùng nhau xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ẩm thực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Sự kiện được hưởng ứng nồng nhiệt của gần 100 người tham dự từ các bộ ngành của Chính phủ Áo, các Đại sứ, Đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Vienna, cùng cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp và bạn bè Áo, các nước châu Âu, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của di sản ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao sáng kiến Hành trình Phở và Văn hóa ẩm thực Việt Nam xuyên châu Âu của Hội We Love Phở, cũng như sự tham gia tích cực của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng 8 nghệ nhân.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa, coi ẩm thực là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ nhất để kết nối các nền văn hóa, các quốc gia với nhau.

Đại sứ nhấn mạnh Phở là niềm tự hào dân tộc, là bản sắc văn hóa và tinh thần Việt Nam thông qua ẩm thực. Mỗi bát phở không chỉ là món ăn, mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, nghệ thuật ẩm thực và ký ức văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, góp phần đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.

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Các thực khách trực tiếp tham gia chế biến món phở cuốn tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Việt Nam đang lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh Phở vào danh sách của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), qua đó không chỉ tôn vinh Phở như một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà còn mở ra cơ hội trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia, góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam và mở rộng không gian phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực.

Tại sự kiện, nghệ nhân Lê Thị Thiết - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình, cùng các nghệ nhân đã trực tiếp trình diễn quá trình chuẩn bị bát phở và hướng dẫn cách làm gỏi cuốn trong sự hào hứng, ngạc nhiên của các thực khách tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ẩm thực Việt #Ninh Bình #Di sản #Văn hóa Ninh Bình Áo
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