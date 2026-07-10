Mbappe tỏa sáng đưa Pháp thẳng tiến bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Pháp đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc.

Kylian Mbappe và Ousmane Dembele thay nhau lập công để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội nhà.

Mbappe chính là người phá vỡ bế tắc với cú cứa lòng hoàn hảo đánh bại thủ thành Bounou, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở phút 60.

Chỉ 6 phút sau, Ousmane Dembele bứt tốc từ khu vực giữa sân rồi sau đó tung cú sút từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 2-0 cho Gà trống Gaulois.

Chiến thắng này giúp Pháp có kỳ World Cup thứ ba liên tiếp vào đến vòng bán kết. Ở 2 lần trước, họ đều đi đến chung kết để vô địch vào năm 2018 và giành vị trí á quân năm 2022.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Deschamps tại bán kết World Cup 2026 sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết Tây Ban Nha-Bỉ.

Đội hình ra sân Pháp: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Doue - Mbappe Maroc: Bounou - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine - Bouaddi, Aynaoui - Talbi, Ounahi, Khannous - Brahim Diaz Thành tích đối đầu Pháp-Maroc Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp khi đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 1 trước Maroc. Ở lần gặp nhất gần nhất, cách đây 4 năm tại Qatar, Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Maroc để tiến vào chung kết World Cup 2022. Pháp-Maroc 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Maroc là đội giao bóng trước. Pháp-Maroc 0-0 4': Mbappe tung ra cú sút từ xa nhưng thủ thành của Maroc đã cản phá. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 0-0 7': Pháp đang là đội chủ động dâng cao chơi tấn công trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, Pháp cũng cần dè chừng trước những tình huống phản công của Maroc. Pháp-Maroc 0-0 14': Tốc độ của trận đấu đang diễn ra không quá cao. Maroc vẫn đang chủ động chơi phòng ngự với số đông. Pháp-Maroc 0-0 17': Đội tuyển Pháp vẫn đang nỗ lực tìm đường vào khung thành của Bounou, nhưng hàng thủ của Maroc chơi chắc chắn không cho cầu thủ đối phương có cơ hội thuận lợi. Pháp-Maroc 0-0 25': Đội tuyển Pháp được hưởng penalty sau tình huống Mbapp bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mbappe bị phạm lỗi trong vòng cấm. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 0-0 28': Trên chấm 11m, Mbappe không đã không thể đánh bại Bounou, lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Pháp. Mbappe không thể đánh bại được thủ thành của Maroc từ chấm 11m. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 0-0 33': Dembele xử lý bóng khéo léo lừa được 2 cầu thủ Maroc rồi tung ra cú cứa lòng chân trái nhưng lại đưa bóng đi thiếu chính xác. Pháp-Maroc 0-0 37': Đội tuyển Pháp đang áp đảo so khi tung ra đến 10 pha dứt điểm, trong khi Maroc chưa có tình huống dứt điểm nào. Pháp-Maroc 0-0 44': Hàng thủ của Maroc vẫm đang vững vàng để ngăn chặn các tình huống tấn công của Pháp. Pháp 'bất lực' trước hàng thủ Maroc trong hiệp 1. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 0-0 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. Pháp-Maroc 0-0 45'+2: Digne dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành của Maroc. Pháp-Maroc 0-0 45'+5: Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Pháp-Maroc 0-0 46': Hiệp 2 bắt đầu! Pháp là đội giao bóng. Pháp-Maroc 0-0 50': Những phút đầu hiệp 2, tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên nhanh hơn khi các cầu thủ Maroc cũng đã bắt đầu chơi tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 0-0 55': Doue tung ra cú sút rất căng từ cánh trái nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Bounou. Pháp-Maroc 0-0 56': Olise chọc khe để Mbappe băng xuống dứt điểm nhưng lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành Maroc. Pháp-Maroc 1-0 60': Mbappe cứa lòng ghi bàn đẹp mắt giúp Pháp vượt lên dẫn trước Maroc 1-0. Mbappe cứa lòng hoàn hảo ghi bàn mở tỷ số cho Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 1-0 63': Issa Diop lĩnh thẻ vàng sau pha ngăn cản Mbappe. Pháp-Maroc 2-0 66': Dembele tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp. Dembele nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN) Pháp-Maroc 2-0 72': Maroc giờ buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ với đại diện châu Phi. Pháp-Maroc 2-0 77': Mbappe và Kone được rút ra để nhường chỗ cho Mateta và Zaïre-Emery. Pháp-Maroc 2-0 85': Maroc vẫn đang nỗ lực tấn công nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Pháp-Maroc 2-0 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Pháp-Maroc 2-0 90'+6: Hết giờ! Pháp trở thành đội đầu tiên vào bán kết World Cup 2026. Pháp trở thành đội đầu tiên tiến vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)