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Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 ngày 11/7: Tây Ban Nha-Bỉ 'đại chiến'

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ sẽ diễn ra trên sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam).

Tây Ban Nha và Bỉ tranh vé vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha và Bỉ tranh vé vào bán kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào lúc 2g sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha và Bỉ sẽ có màn chạm trán trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2026.

Đây là lần thứ 23 hai đội bóng này có dịp đối đầu nhau và lịch sử đang đứng về phía đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở 22 lần gần gặp nhau trước đó, Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế vượt trội với 12 trận thắng, 5 hòa và 5 thua trước Bỉ. Ở 5 trận gần nhất, "Bò tót" toàn thắng, ghi đến 13 bàn và chỉ thủng lưới đúng 1 lần.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha cũng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi bất bại và đang là đội duy nhất giữ sạch lưới kể từ đầu giải.

Lịch sử và phong độ chắc chắn mang đến sự tự tin chiến thắng rất lớn cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ cũng không được phép chủ quan trước tuyển Bỉ đang bùng nổ.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Bỉ cũng đang có thành tích bất bại, ghi 13 bàn thắng và thủng lưới 7 lần.

Đáng chú ý, ở hai gần nhất, đoàn quân của Garcia đã thi đấu đầy ấn tượng để tạo nên màn ngược dòng không tưởng trước Senegal (thắng 3-2 trong 120) và vùi dập chủ nhà Mỹ (4-1).

Với những gì mà hai đội đã thể hiện, trận tứ kết thứ 2 tại World Cup 2026 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Đội bóng nào giành chiến thắng ở cặp đấu này đối đầu Pháp ở bán kết. Pháp đã vượt qua tứ kết bằng chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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