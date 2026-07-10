Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người lớn do mắc bệnh sởi

Theo số liệu do Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) công bố ngày 9/7, vùng England đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở người lớn do bệnh sởi.

Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do bệnh sởi tại vùng England sau 2 ca tử vong trước đó ở trẻ em được ghi nhận trong tháng Sáu.

Nhà chức trách cho biết trường hợp tử vong là người gặp vấn đề về hệ miễn dịch.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh dịch sởi tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 6/7, England ghi nhận 883 ca mắc, tăng 16% so với một tháng trước và gần bằng tổng số 959 ca của cả năm 2025.

Cũng theo UKHSA, tất cả các vùng của England đều đã ghi nhận các ca mắc sởi. Trong số đó, London chiếm 52% tổng số ca, tiếp đến là vùng West Midlands với 17% và North West với 10%. Phần lớn bệnh nhân là trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.

Giới chức y tế cho biết sự gia tăng số ca mắc chủ yếu xuất phát từ tỷ lệ tiêm chủng giảm, tạo điều kiện để virus lây lan trong cộng đồng.

Đầu năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo Anh không còn được công nhận là quốc gia đã loại trừ bệnh sởi sau khi tỷ lệ tiêm vaccine chững lại và số ca mắc tăng mạnh. Thông báo này được đưa ra vào tháng 1/2026.

Hiện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang triển khai chiến dịch tiêm bù vaccine phối hợp MMR (phòng sởi, quai bị và rubella) cho trẻ từ 2-11 tuổi chưa tiêm đủ liều. Giới chức đặt mục tiêu liên hệ khoảng một triệu gia đình có con bỏ lỡ một hoặc cả hai liều vaccine MMR.

Số liệu mới nhất cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, 84,1% trẻ 5 tuổi tại Anh đã được tiêm đủ hai liều vaccine MMR. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine vẫn còn chênh lệch giữa các nhóm tuổi và khu vực./.

Tiếp tục báo động về số người thiệt mạng do Ebola và sởi ở châu Phi Theo báo cáo cập nhật ngày 3/7 của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch bệnh Ebola do chủng virus Bundibugyo (BVD) gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng sang các vùng y tế mới.

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