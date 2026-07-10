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Africa CDC: Dịch Ebola đang lan nhanh nhất từ trước đến nay

Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở CHDC Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5 - đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.

Bích Liên
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 9/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang là đợt dịch "lây lan nhanh nhất" từ trước đến nay.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt dịch đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở Cộng hòa Dân chủ Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu bộ phận chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Africa CDC, ông Wessam Mankoula, nhấn mạnh: "Đây là đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từ trước đến nay, không chỉ so với các đợt bùng phát của chủng Bundibugyo trước đây, mà còn so với tất cả các chủng khác của virus Ebola."

Theo ông, tốc độ lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó và nhanh hơn việc triển khai các nguồn lực để kiểm soát tình hình.

Đợt bùng phát hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo do chủng Bundibugyo hiếm gặp gây ra, chưa có vaccine và phương pháp điều trị được phê duyệt.

Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch này lên tới 34%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ebola #Vaccine #Dịch bệnh CHDC Congo
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