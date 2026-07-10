Xã hội

Đẩy nhanh lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính

Cao Bằng triển khai lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin liệt sỹ theo đúng quy trình kỹ thuật, các công đoạn được thực hiện cẩn trọng, chính xác phục vụ việc xác minh danh tính các liệt sỹ.

Chu Hiệu
Lực lượng chức năng số hóa thông tin quá trình lấy mẫu giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)
Lực lượng chức năng số hóa thông tin quá trình lấy mẫu giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cao Bằng đang triển khai lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin 135 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Uyên (xã Quảng Uyên), phục vụ giám định ADN, đối sánh dữ liệu và xác minh danh tính các liệt sỹ.

Từ ngày 9/7, lực lượng quân sự, y tế đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình kỹ thuật. Các công đoạn gồm khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong, bảo quản, ghi chép, số hóa thông tin đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác. Mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, toàn bộ hài cốt liệt sỹ được thay mới tiểu sành, hoàn trả nguyên trạng phần mộ và khuôn viên nghĩa trang. Đồng thời, 100% dữ liệu liên quan sẽ được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý theo quy định, phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sỹ trong thời gian tới.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thìn (Nhân viên Công nghệ Thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) cho biết, công việc số hóa tại hiện trường khai quật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối; đồng thời các lực lượng phải chạy đua với thời gian, dưới thời tiết nắng mưa thất thường để số hóa các thông tin quan trọng.

Từng sơ đồ, lớp đất, hiện vật, mộ chí được chụp ảnh rõ nét; một tọa độ được xác định chính xác chính là cơ hội lớn hơn để gia đình, đồng đội, thế hệ mai sau tri ân các anh hùng liệt sỹ...

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Lực lượng chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn hiện có 15 nghĩa trang liệt sỹ, trong đó có 14 nghĩa trang có các phần mộ cần xác định danh tính liệt sỹ. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tại tỉnh được thực hiện thành hai giai đoạn (giai đoạn 1, từ tháng 4-11/2026; giai đoạn 2, từ tháng 12/2026-7/2027). Mục tiêu là hoàn thành giám định ADN tổng số 670 mẫu; tìm kiếm, quy tập khoảng 40 hài cốt liệt sỹ; đồng thời xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ....

Công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Quảng Uyên dự kiến hoàn thành trước ngày 9/8/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
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