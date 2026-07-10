Thái Nguyên vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc, chủ động ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm mực nước hồ chứa tiếp tục dâng cao, từ 11 giờ 30 phút ngày 10/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thực hiện vận hành điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ.



Từ tối 8/7 đến rạng sáng 10/7, lưu vực hồ Núi Cốc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến 7 giờ ngày 10/7, mực nước hồ ở cao trình +45,49 m và tiếp tục biến động. Theo quy trình vận hành điều tiết hồ chứa đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên thực hiện mở 3 cửa tràn với độ mở dự kiến từ 34-107 cm/cửa, lưu lượng xả dự kiến từ 50-150 m³/giây.



Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, việc vận hành xả nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại và sinh hoạt của người dân khu vực hạ du dọc hai bên bờ sông Công, thuộc các xã, phường như Đại Phúc, Tân Cương, Bá Xuyên, Sông Công, Phổ Yên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận và Thành Công.

Đơn vị quản lý hồ đề nghị các địa phương tăng cường thông tin đến người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, hạn chế các hoạt động tại khu vực bờ, bãi ven sông, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông khi mực nước sông dâng cao.



Đối với các địa phương có ngầm, tràn qua sông Công, chính quyền được đề nghị bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tổ chức cảnh giới, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm.

Người dân khu vực lòng hồ và hạ du cũng được khuyến cáo không đánh bắt thủy sản, vớt củi hoặc thực hiện các hoạt động trên sông trong thời gian công trình vận hành xả nước nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 10 đến 11/7, trên sông Cầu và sông Công tiếp tục xuất hiện lũ với biên độ từ 1,5-3 m. Mực nước trên sông Công khu vực hồ Núi Cốc có khả năng vượt mực nước dâng bình thường và phụ thuộc vào việc điều tiết xả lũ của hồ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên các suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, taluy đường giao thông; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1.



Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 9 đến sáng 10/7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận một trường hợp mất tích, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, một số nhà dân và tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Chính quyền các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và mực nước các sông, hồ để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân./.



Nước lũ tại Cao Bằng rút chậm, nguy cơ ngập lụt được giải tỏa Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó mưa lũ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

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