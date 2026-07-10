Gia Lai khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sỹ tại di tích Cấm An Sơn

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, xác minh khu vực nghi có hố chôn liệt sỹ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn.

Ngày 10/7, Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Lê Minh Đức cho biết, qua rà soát hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, địa phương bước đầu xác định khu vực di tích Cấm An Sơn có khả năng còn hố chôn liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Theo ông Lê Minh Đức, địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sỹ trên địa bàn. Từ các tài liệu do cựu chiến binh này cung cấp, trong đó có nguồn tư liệu khai thác từ cựu binh Hoa Kỳ, bước đầu cho thấy khoảng 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Đặc công D40, Quân khu 5 hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn.

Cùng với nguồn tư liệu lịch sử, nhiều nhân chứng là người dân địa phương đã cung cấp thông tin về việc bộ đội hy sinh và được chôn cất tại khu vực này trong thời kỳ chiến tranh. Trên cơ sở đó, phường Tam Quan đã phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sỹ.

Trước đó, vào tháng 7-8/2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định (cũ) đã tổ chức đào thăm dò khoảng 4.500 m2 đất tại khu vực phía Nam sân vận động xã Hoài Châu nhưng chưa phát hiện dấu vết hố chôn liệt sỹ.

Từng công đoạn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ công tác xác định danh tính. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Theo nhóm nghiên cứu, nguyên nhân có thể do phạm vi tìm kiếm lần 1 còn hẹp, việc xác định vị trí chủ yếu dựa trên mô tả của nhân chứng và chưa áp dụng radar địa chất để khoanh vùng các điểm nghi vấn dưới lòng đất.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan, toàn bộ hồ sơ, tư liệu liên quan đã được chuyển cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh. Địa phương tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin từ hồ sơ, nhân chứng và thực địa để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo quy định./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Vượt hiểm nguy tìm hài cốt đồng đội Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tuyên Quang luôn đối mặt với việc nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ nằm ở những khu vực hiểm trở.