TP Hồ Chí Minh phát triển Phú Mỹ 3 thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên

Được hình thành từ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đang khẳng định là một khu công nghiệp sinh thái, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và cam kết Net Zero của Chính phủ.

Quản lý hạ tầng tập trung

Khởi công từ năm 2013 trên vùng đất sình lầy thuộc địa bàn phường Tân Phước và Tân Hòa ở phía Đông TP Hồ Chí Minh, khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có quy mô gần 1.000 ha, được phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp sinh thái hiện đại.



Thay vì chỉ cung cấp quỹ đất, đơn vị chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ) thực hiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, logistics và năng lượng thành chuỗi giá trị. Dựa trên lợi thế gần hệ thống cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và các nguồn năng lượng quanh khu vực, khu công nghiệp tập trung vào ba trụ cột chính là: nguyên vật liệu - hóa chất cơ bản, năng lượng khí và dịch vụ logistics.

Đáng chú ý, Phú Mỹ 3 áp dụng cơ chế quản lý hạ tầng tập trung, cung cấp thống nhất điện, nước, khí đến từng nhà máy để kiểm soát môi trường. Quy định phát thải tại đây được thực hiện nghiêm ngặt; các doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường quá 3 lần sẽ bị xem xét dừng cung cấp dịch vụ hạ tầng. Hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A là điều kiện tiên quyết để tiếp nhận các dự án đầu tư.

Bên cạnh hạ tầng sản xuất, khu công nghiệp dành 200 ha phát triển hệ sinh thái tiện ích gồm khu đô thị, khu thể thao và dịch vụ lưu trú cho chuyên gia. Dự án nhà ở công nhân quy mô 4,67 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.000 lao động cũng đang chuẩn bị triển khai nhằm hỗ trợ an sinh xã hội.

Thu hút dòng vốn đầu tư xanh

Tính đến thời điểm hiện tại, khu công nghiệp Phú Mỹ 3 đã thu hút 51 dự án từ Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia phát triển khác với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Dự kiến đến năm 2027, tổng vốn đầu tư sẽ vượt mốc 7 tỷ USD. Tỷ suất đầu tư bình quân tại đây đạt khoảng 10-12 triệu USD/ha, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Ngày 3/7 vừa qua, Tổ đánh giá của Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh xác nhận hồ sơ của khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã cơ bản đáp ứng 5 tiêu chí bắt buộc đối với khu công nghiệp sinh thái theo khung quy định mới để trình cấp thẩm quyền xét duyệt. Nếu được thông qua, đây sẽ là khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi khảo sát thực tế ngày 5/7 mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao định hướng phát triển theo hướng cộng sinh và lựa chọn nhà đầu tư chất lượng của đơn vị.

Mô hình này phù hợp với chiến lược chuyển đổi công nghiệp của thành phố, tạo nền tảng thu hút dòng vốn đầu tư bền vững trong bối cảnh các tập đoàn toàn cầu đang đặc biệt chú trọng tiêu chí giảm phát thải carbon.

Việc vận hành theo mô hình sinh thái không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn chứng minh sự thay đổi trong cách tiếp cận phát triển công nghiệp tại Việt Nam: hài hòa giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường./.

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quy hoạch 14 khu công nghiệp mới Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp hiện hữu dần thu hẹp, việc mở rộng thêm các khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ giải bài toán đất sạch cho sản xuất, đồng thời tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn.

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