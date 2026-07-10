Cháy 8 tàu cá tại cảng cá Tam Quan, ước thiệt hại trên 20 tỷ đồng

Ngày 10/7, ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết vụ cháy xảy ra tối 9/7 tại khu neo đậu tàu cá tránh trú bão (khu D), cảng cá Tam Quan, tổ dân phố Tân Thành, phường Hoài Nhơn Bắc, đã làm 8 tàu cá bị cháy, trong đó 6 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn và 2 tàu hư hỏng một phần. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 20 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo ban đầu của Công an phường Hoài Nhơn Bắc, khoảng 19 giờ 10 phút, tối 9/7, một tàu cá đang neo đậu bất ngờ bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Sau khi đứt dây neo, con tàu bị gió đẩy trôi về khu vực bến trước Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu lân cận. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tàu cá đang tập kết tại cảng để chuẩn bị ra khơi.

Trong số các tàu bị ảnh hưởng có 3 tàu được bảo hiểm thân vỏ, một tàu thuộc diện giải bản theo chính sách của tỉnh và nhiều tàu nằm trong diện được hỗ trợ nhiên liệu.

Theo nhận định ban đầu, do các tàu chuẩn bị ra khơi nên trên phương tiện có nhiều nhiên liệu, bình gas và vật liệu dễ cháy, khiến đám cháy bùng phát và lan nhanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hoài Nhơn Bắc đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc 3 tổ công tác, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, quân sự phường, Trạm Biên phòng, Ban Quản lý cảng cá cùng các lực lượng liên quan triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, các tàu chưa bị ảnh hưởng được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 22 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sáng 10/7, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với các chủ tàu để thống kê thiệt hại, nắm bắt nguyện vọng của ngư dân và tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Lãnh đạo phường đã đến thăm hỏi các chủ tàu bị thiệt hại, trước mắt hỗ trợ mỗi chủ tàu 5 triệu đồng.

Hiện Công an phường Hoài Nhơn Bắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các chủ tàu sớm ổn định sản xuất./.

Gia Lai: Cháy nhiều tàu cá ở cảng cá Tam Quan Một tàu cá khi đang neo đậu tại khu D đã bị bốc cháy kèm theo tiếng nổ. Sau đó, phương tiện đứt neo, bị gió thổi tấp vào bờ, gây cháy lan.

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