Tổ chức công khoa học đưa công trình trường nội trú liên cấp về đích đúng tiến độ

Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới Lê Tiến Châu đi kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương (xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa).

Tại công trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành của tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án, tiến độ thực hiện các hạng mục cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa trong triển khai chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khẩn trương của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công trên công trường.

Nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào, học sinh các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị thiết kế, thi công và tư vấn giám sát nhằm xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, bảo đảm quá trình thi công diễn ra đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, tận dụng tối đa thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình triển khai phải bảo đảm tuyệt đối yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và không vì sức ép tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Mỗi hạng mục phải được thi công đúng thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học, phục vụ lâu dài cho con em khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng đã động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương được khởi công cuối năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư 123,68 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel là đơn vị thi công.

Đến nay, sau hơn 7 tháng triển khai, dự án đã đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục chính như thi công mái, xây trát, hoàn thiện và ốp lát đạt từ 50-65% khối lượng.

Nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/8/2026, sẵn sàng đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2026-2027./.

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