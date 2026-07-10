Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường liên cấp vùng biên giới

Sáng 10/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Công an tỉnh Lai Châu), phần lớn các công trình đều nằm tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại hiểm trở, nhất là vào mùa mưa; điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, trong khi nguồn lao động kỹ thuật tại chỗ rất hạn chế.

Vì vậy, các nhà thầu buộc phải huy động số lượng lớn lao động từ các tỉnh khác đến làm việc, kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh như đi lại, ăn ở, phụ cấp, hỗ trợ ổn định đời sống và giữ chân người lao động.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pa Tần có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 263,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chiếm hơn 255,5 tỷ đồng.

Theo tính toán của chủ đầu tư, phần kinh phí dự phòng còn lại của dự án chủ yếu được sử dụng để điều chỉnh giá nhân công theo quy định mới của Sở Xây dựng, bù giá vật liệu xây dựng theo biến động thị trường và bổ sung một số hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, sinh hoạt cho học sinh.

Tuy nhiên, nguồn dự phòng này gần như không còn khả năng đáp ứng nếu tiếp tục điều chỉnh đơn giá nhân công theo mức mà doanh nghiệp đang thực tế chi trả.

Nhằm có cơ sở khoa học trong việc xem xét điều chỉnh đơn giá nhân công, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn quản lý dự án và các doanh nghiệp tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều công trình trên địa bàn.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy mức chi trả nhân công tại các dự án đều cao hơn đáng kể so với đơn giá được công bố hiện hành, phản ánh đúng những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung phân tích những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời trao đổi nhiều giải pháp liên quan đến phương pháp xác định đơn giá nhân công, cân đối nguồn vốn, cơ chế điều chỉnh giá cũng như lựa chọn hình thức quản lý hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh sẽ giúp các nhà thầu yên tâm huy động nhân lực, vật tư và thiết bị, qua đó bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng các công trình giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực biên giới.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh với vai trò chủ đầu tư trong việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp để rà soát cơ sở pháp lý, tổ chức khảo sát thực tế và chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, thống nhất với phương án xử lý đơn giá nhân công do Công an tỉnh đề xuất trên cơ sở bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định nguồn lao động, duy trì tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo để rà soát tổng mức đầu tư, cơ cấu từng hạng mục của các dự án. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu cắt giảm những hạng mục chưa thực sự cấp thiết, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các hạng mục trực tiếp phục vụ công tác dạy và học, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã chủ động tạm ứng nguồn kinh phí để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; đồng thời giao các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất với Trung ương xem xét bổ sung nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các dự án./.

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