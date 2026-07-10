Đưa tinh thần Văn kiện Đại hội XIV vào giảng dạy lý luận chính trị

Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội thảo “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Những điểm mới và sự vận dụng trong giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.”

Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đưa tinh thần Đại hội XIV vào giảng dạy lý luận chính trị, gắn với thực tiễn phát triển đất nước và tư duy chiến lược mới.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là văn kiện chính trị định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, mà còn thể hiện bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, bà Bùi Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang, cho rằng Văn kiện Đại hội XIV không chỉ đặt ra mục tiêu đổi mới, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành những chương trình đào tạo, phương pháp giáo dục và hành động cụ thể trong từng cơ sở giáo dục. Bởi, giá trị của một văn kiện không chỉ nằm ở nội dung được nghiên cứu hay quán triệt, mà quan trọng hơn là ở khả năng được vận dụng trong thực tiễn.

“Đối với các cơ sở giáo dục, đổi mới giảng dạy lý luận chính trị chính là một trong những cách trực tiếp nhất để đưa tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV đi vào thực tiễn giáo dục. Đó không chỉ là yêu cầu của chương trình đào tạo, mà còn là trách nhiệm của mỗi cơ sở giáo dục đại học đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,” bà Bùi Thị Vân Anh đánh giá.

Nhiều chuyên gia phân tích, trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng Văn kiện Đại hội XIV vào giảng dạy lý luận chính trị cần được tiếp cận theo tinh thần đổi mới toàn diện.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tổng hợp tài liệu, viết báo cáo, phân tích dữ liệu và trả lời nhiều câu hỏi, nhưng không thể thay thế con người trong việc hình thành lý tưởng sống, bản lĩnh chính trị, hệ giá trị, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.

Quan trọng hơn, người học cần được rèn luyện năng lực phân tích, tư duy phản biện, khả năng phân biệt đúng-sai, nhận diện thông tin, giữ vững bản lĩnh trước những tác động của không gian số và vận dụng tri thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Theo ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phải cập nhật vào giảng dạy những khái niệm mới như kỷ nguyên mới, tự chủ chiến lược, quản trị quốc gia hiện đại, lực lượng sản xuất chất lượng mới, mục tiêu tăng trưởng hai con số… Nếu giảng dạy không gắn với thực tiễn thì chưa đúng với tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thực tiễn ở một số cơ sở đào tạo hiện nay, việc giảng dạy lý luận chính trị vẫn còn nặng về truyền đạt kiến thức lý thuyết, thiếu gắn kết với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội.

Theo các chuyên gia, việc cập nhật các nội dung mới của Đại hội XIV vào giảng dạy lý luận chính trị sẽ giúp người học hiểu rõ hơn định hướng phát triển của đất nước.

Dẫn chứng việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Giáp (Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng đây là những vấn đề mang tính thời sự, phản ánh sinh động quá trình đổi mới hệ thống chính trị và quản trị địa phương ở Việt Nam hiện nay. Nếu được đưa vào giảng dạy một cách phù hợp, các nội dung này sẽ góp phần giúp người học hiểu rõ hơn sự vận động, phát triển của đất nước; từ đó nâng cao khả năng phân tích, tư duy phản biện và năng lực vận dụng lý luận vào hoạt động quản lý, lãnh đạo sau này./.

Tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Văn kiện Đại hội XIV không chỉ kế thừa và phát triển tư duy lý luận của Đảng qua các nhiệm kỳ, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong nhận thức chiến lược về mô hình phát triển đất nước.