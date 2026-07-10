Kết nghĩa cụm dân cư biên giới, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Ngày 10/7, tại Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong đã diễn ra Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong và bản Xốp Tờng - hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước.

Sau hơn 10 năm triển khai, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã trở thành điểm sáng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên luôn duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu, cùng phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới.

Hơn 70 hội nghị tuyên truyền pháp luật và 15 buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức với khoảng 3.500 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, tìm hiểu các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Lào, quy chế quản lý biên giới, quy định đối với cư dân biên giới, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, thương mại qua biên giới, công tác phòng, chống buôn lậu, mua bán người, ma túy, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và các loại tội phạm khác.

Việc tuyên truyền còn được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, bản, hoạt động của đoàn thể, chương trình giao lưu văn hóa giữa hai cộng đồng.

Hai bên đã tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền tại cộng đồng, 5 đợt tuyên truyền song phương với hơn 350 lượt người tham gia; phát hơn 1.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền pháp luật đến người dân. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của cư dân hai bên ngày càng được nâng cao.

Người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; tự giác không xâm canh, xâm cư, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực phối hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Mô hình kết nghĩa còn tạo nền tảng để các hoạt động giao lưu nhân dân ngày càng phát triển thực chất, góp phần thắt chặt tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc.

Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, Tết Bunpimay của Lào, Quốc khánh hai nước cùng nhiều ngày lễ truyền thống, nhân dân hai bên đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và gặp gỡ thân mật.

Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết Bunpimay, Ban quản lý thôn Thủy Phong đều cử đoàn sang thăm, chúc Tết nhân dân bản Xốp Tờng.

Hai cộng đồng thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau khi gặp thiên tai, hoạn nạn; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân khu vực biên giới.

Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai bên, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới ngày càng được phát huy. Người dân hai bên đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị.

Đáng chú ý, trên 350 lượt người dân đã trực tiếp tham gia tuần tra cùng lực lượng chức năng để bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện và thông báo dấu hiệu bất thường.

Có thể thấy mô hình kết nghĩa đã trở thành "cánh tay nối dài" hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone đã trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới các xã Kim Bảng, Sơn Lâm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội hai nước đối với đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần tạo điều kiện để người dân yên tâm bám đất, bám bản, chung tay xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển bền vững.

Hai Đại tướng cùng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Mầm non Thanh Hà, xã Kim Bảng do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện học tập của trẻ em vùng biên, đáp ứng nhu cầu giáo dục của địa phương, góp phần phát triển nguồn nhân lực ở khu vực biên giới.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; trồng cây lưu niệm và tham quan Nhà hữu nghị Việt Nam-Lào trong khuôn viên Khu di tích./.

Việt Nam-Lào thắt chặt tình đoàn kết từ tuyến biên giới hòa bình Việt Nam và Lào khai mạc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3 với nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình, tăng cường đoàn kết và hợp tác