Đề án lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW: Kỳ vọng mở ra động lực phát triển mới

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai bằng nhiều hình thức, phấn đấu hoàn thành trước 17 giờ ngày 11/7/2026.

Công tác lấy ý kiến diễn ra công khai, dân chủ, nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ người dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập phường đối với 12 xã dự kiến lên phường (Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam), công tác tuyên truyền được các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, rộng khắp.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống phát thanh cơ sở liên tục đăng tải các nội dung giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết và những định hướng phát triển khi thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, giúp người dân dễ tiếp cận, nắm bắt đầy đủ thông tin.

Tại các xã, phường, cán bộ, công chức, tổ dân phố, thôn, khu dân cư tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia góp ý thông qua nhiều hình thức như hội nghị, họp dân, phát thanh lưu động, hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và trực tiếp đến từng hộ gia đình. Không khí tuyên truyền diễn ra sôi nổi, tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý đối với chủ trương lớn của tỉnh.

Tại phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh, từ nhiều ngày nay, công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân được triển khai bằng nhiều hình thức.

Ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhân Hòa cho biết: "Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các khu dân cư về yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tổ chức lấy ý kiến; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình trong việc lấy ý kiến; đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, đồng bộ, đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật."

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến được thực hiện đối với đại diện các hộ gia đình trên địa bàn bằng hình thức phát phiếu trực tiếp. Phường thành lập 9 tổ lấy ý kiến tại 9 tổ dân phố với thành phần là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chịu trách nhiệm tuyên truyền, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và tổng hợp kết quả.

Công tác lấy ý kiến sẽ thực hiện từ nay đến 15 giờ 30 phút ngày 11/7/2026; kết quả được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ngay trong ngày theo quy định.

Cử tri Hoàng Thị Hiền, phường Nhân Hòa bày tỏ phấn khởi khi tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Bà mong muốn khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống nhân dân, duy trì và nâng cao các chính sách an sinh xã hội.

"Đây không chỉ là bước chuyển về mặt hành chính mà còn là quá trình nâng tầm mô hình tăng trưởng, năng lực quản trị và chất lượng sống của người dân," bà Hiền nói.

Tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, 1 trong 12 địa phương dự kiến thành lập phường, những ngày này tại nhà văn hóa các thôn, người dân dân dành thời gian nghiên cứu các bảng niêm yết, theo dõi từng nội dung và trao đổi về những định hướng phát triển của tỉnh, của xã, đặc biệt là những chuyển biến nổi bật từ khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Cử, người dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết từ khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, các chủ trương, chính sách được truyền tải đến người dân rất nhanh. Trước đây, nhiều thủ tục hành chính phải lên huyện hoặc tỉnh mới giải quyết được thì nay người dân chỉ cần đến xã hoặc thực hiện trực tuyến tại nhà.

Bày tỏ niềm vui khi địa phương chuẩn bị lên phường, ông Cử cho rằng từ một xã thuần nông, Yên Phong đã từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị với hệ thống giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước được đầu tư bài bản. Người dân được thụ hưởng dịch vụ công chất lượng hơn, tiếp cận nhiều tiện ích hiện đại, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thu nhập và đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Khu trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ông Ngô Quý Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết địa phương đã triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận đầy đủ các nội dung của các Đề án.

Đối với Yên Phong, việc thành lập phường không chỉ tạo động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng, quản lý đô thị và đời sống người dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống đô thị của tỉnh.

Cùng với đó, việc xã lên phường sẽ giúp nâng cao nội lực địa phương, thu hút các nguồn đầu tư tốt hơn. "Mỗi địa phương đáp ứng các tiêu chí và phát triển theo hướng đô thị văn minh sẽ là một nền tảng vững chắc, tạo nên sức mạnh chung, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương," ông Tùng nhấn mạnh.

Hoàn thiện Đề án trên cơ sở ý kiến nhân dân

Việc lấy ý kiến nhân dân là bước quan trọng trong quy trình xây dựng Đề án, góp phần hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, ngày 11/7, cử tri đại diện hộ gia đình tại 99 xã, phường sẽ tham gia cho ý kiến qua hình thức phát phiếu theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định 321/2025 của Chính Phủ ngày 16/12/2025 về Hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Sau khi lấy ý kiến, Ủy ban Nhân dân cấp xã tổng hợp kết quả, báo cáo Hội đồng Nhân dân cùng cấp và Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ); đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử cấp xã. Đối với các xã dự kiến lên phường lấy ý kiến về đề án thành lập phường. Ngày 12/7/2026, Hội đồng Nhân dân xã dự kiến lên phường họp, thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường theo quy định.

Một góc phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết việc công nhận Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược. Khi đó, địa phương sẽ giữ vai trò trung tâm phát triển logistics, công nghiệp công nghệ cao; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân thông qua hệ thống hạ tầng kỹ thuật-xã hội được đầu tư đồng bộ, dịch vụ đô thị hiện đại, môi trường sống tốt hơn và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các thành phố trực thuộc Trung ương cũng được phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong quản lý, điều hành và có điều kiện xây dựng, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn phát triển. Đây là lợi thế quan trọng giúp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khi có quyền tự chủ cao hơn, địa phương sẽ chủ động hơn trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và tăng thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế cùng các lĩnh vực an sinh xã hội./.

Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP Với tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh lên tới 46,3%, đây là con số ấn tượng nhất cả nước, khẳng định vai trò trụ cột của công nghệ và kinh tế số đối với mô hình tăng trưởng mới của tỉnh.