Phó Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Tây Ninh

Ngày 10/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh).

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm, tham quan khu trưng bày hiện vật và nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của căn cứ cách mạng Bình Thành - một "địa chỉ đỏ" ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành là nơi gắn liền với quá trình ra đời, xây dựng và hoạt động của Tỉnh ủy, Tỉnh đội Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) trong suốt 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Từ căn cứ này, Tỉnh ủy Long An đã kiên cường bám trụ, vượt qua mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch để lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" của quân và dân Long An.

Bên cạnh đó, di tích còn là nơi đứng chân, hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ, các cơ quan cấp Xứ, cấp Khu, nhiều đơn vị vũ trang miền Nam cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Quân đội trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Toàn cảnh Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh). (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Không chỉ là minh chứng sinh động cho truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương, Di tích lịch sử cách mạng Bình Thành còn là "địa chỉ đỏ" có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Ban Chỉ đạo liên ngành do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban sẽ tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.