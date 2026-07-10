Đắk Lắk: Trưng bày những tư liệu quý về luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Sáng 10/7, tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khai trương trưng bày Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ nhân kỷ niệm 116 năm Ngày sinh của ông (10/7/1910-10/7/2026).

Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ tọa lạc trên đường Tản Đà (phường Tuy Hòa). Không gian trưng bày trong nhà lưu niệm gồm: 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông. Ở vị trí trang trọng nhất trong không gian trưng bày là tượng bán thân của luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, không gian trưng bày Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ không chỉ lưu giữ những hiện vật của luật sư mà còn lưu giữ một phần ký ức của cách mạng Việt Nam. Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về một con người mà còn kể câu chuyện về lòng yêu nước, niềm tin vào nhân dân và sự gắn bó son sắt giữa luật sư với mảnh đất Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk.

Tại Lễ khai trương trưng bày Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn đã đến tham quan, tìm hiểu các hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của luật sư. Nơi đây sẽ trở thành địa chỉ đỏ cho các thế hệ mai sau lưu giữ và tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam.

Nhiều hình ảnh và tư liệu quý được trưng bày tại Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Em Huỳnh Thị Kim Thoa (học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Bình Kiến) cho biết, em rất tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên một nhà trí thức yêu nước tiêu biểu, một chiến sĩ cộng sản kiên trung. Tìm hiểu các hình ảnh và hiện vật tại không gian trưng bày, em biết được nhiều hơn về cuộc đời luật sư. Điều này bồi dưỡng thêm trong em lòng yêu nước và tự hào dân tộc cũng như có thêm kiến thức học môn lịch sử.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ ghi dấu những chặng đường đấu tranh gian khó. Trong đó, mảnh đất Phú Yên đã để lại trong ông nhiều dấu ấn đặc biệt.

Tháng 4/1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa luật sư Nguyễn Hữu Thọ đến quản thúc tại đây. Những năm tháng ấy, luật sư được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Phú Yên (cũ) che chở, đùm bọc. Đến tháng 10/1961, luật sư được Đảng bộ Phú Yên (cũ) tổ chức giải thoát thành công. Đây là minh chứng cho tinh thần mưu trí, dũng cảm, đoàn kết của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tuy Hòa, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng./.

Thăm Di tích lịch sử Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở Long An Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức là điểm đến nổi tiếng của tỉnh Long An, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu.