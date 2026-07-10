Sáng 10/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines.

Tham dự có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn; Đại sứ Philippines, ông Francisco Noel R. Fernandez III, các Đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao các nước ASEAN tại Việt Nam…

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Phan Anh Sơn đã ôn lại chặng đường 50 năm kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-12/7/2026). Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được xây dựng, vun đắp. Kim ngạch thương mại song phương đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Philippines nhiều năm qua là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa... cũng được quan tâm thúc đẩy.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh hai nước đã nâng cấp lên tầm quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 6/2026.

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam và các đối tác nhân dân để góp phần triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Philippines.

Bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện trọng đại để cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Philippines và Việt Nam, Đại sứ Philippines, ông Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định, trải qua năm thập kỷ, Philippines và Việt Nam đã cùng nhau phát triển, vừa là những người bạn và đối tác tin cậy, vừa là những quốc gia láng giềng trong đại gia đình ASEAN.

Đại sứ nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ giữa Philippines và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, đạt dấu mốc quan trọng khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường vào tháng 6/2026. Việc nâng cấp quan hệ là minh chứng cho những nỗ lực của Philippines và Việt Nam trong việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân Philippines và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định cộng đồng người Philippines tại Việt Nam là minh chứng cho môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở tại Việt Nam, cũng như cho cam kết của Philippines và Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời bảo đảm phúc lợi của người lao động trên lãnh thổ của nhau. Sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Philippines và Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và thế giới./.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines: Mối quan hệ mạnh mẽ, bền vững 50 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-12/7/2026) và 10 năm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược, mối quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển trên tất cả các lĩnh vực.