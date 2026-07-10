Tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam

Sáng 10/7, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh cách đây 60 năm trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Đại biểu hai nước Cuba và Việt Nam, Tùy viên quân sự một số nước tại Việt Nam đã dâng hoa tại Đài tưởng niệm do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để tưởng nhớ các chuyên gia quân sự Cuba hy sinh trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết, Cuba là quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Không lâu sau đó, Đại sứ quán hai nước được thành lập tại thủ đô của mỗi nước, đồng thời Văn phòng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại La Habana đã hoạt động như cơ quan đại diện hợp pháp của nhân dân miền Nam Việt Nam đang đấu tranh chống lại cuộc xâm lược của nước ngoài.

Tháng 1/1966, Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz đã tuyên bố tại cuộc míttinh ở Quảng trường Cách mạng José Martí và trở thành niềm tin sắt son: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

Lời tuyên bố ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực chỉ vài tháng sau đó. Tháng 7/1966, Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cử Đoàn cán bộ quân sự cao cấp sang Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu về chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam.

Đại biểu hai nước tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Ngày 19/7/1966, khi Đoàn thực hiện chuyến khảo sát thực tế công tác xây dựng thế trận và lực lượng phòng không tại một trận địa thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội thì bị không quân Mỹ bất ngờ ập đến tập kích.

Sáu sỹ quan Cuba gồm: Thượng úy Artemio Mastrapa Rodríguez; Thượng úy Juan Antonio Pérez Claro; Trung úy Hermes Delgado Cárdenas; Trung úy Manuel Rico Vázquez; Trung úy José Luis Rodríguez Rivas; Trung úy Gonzalo Trelles Rodríguez và một số cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng không ba thứ quân Thủ đô đã anh dũng hy sinh tại trận địa.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Cuba phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng (Bộ Quốc phòng) giới thiệu cuốn sách "60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020)," bản tiếng Tây Ban Nha, do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành./.

Tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba Tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba trong thời gian tới.