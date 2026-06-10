Tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Tư duy, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước."

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai khẳng định Hội thảo có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu tiếp tục làm rõ những điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hội thảo phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và những luận cứ khoa học của các chủ trương, định hướng lớn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ chính trị, kinh tế, đến phát triển văn hóa, xã hội, con người, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đề cập trong Văn kiện.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia và nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện nhận thức lý luận về con đường phát triển đất nước; làm rõ những cơ hội, thách thức đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn mà Đại hội XIV đã đề ra.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, khẳng định lịch sử hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với sự phát triển tư duy lý luận của Đảng. Văn kiện Đại hội XIV không chỉ kế thừa và phát triển tư duy lý luận của Đảng qua các nhiệm kỳ, mà còn thể hiện những bước phát triển mới trong nhận thức chiến lược về mô hình phát triển đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phương thức huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, điểm nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của tư duy phát triển mang tính kiến tạo, đổi mới và đột phá, từ việc khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực quốc gia, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường chủ đạo, cho đến mở rộng không gian phát triển mới như không gian số, không gian đổi mới sáng tạo, không gian biển, liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIV cho thấy bước phát triển quan trọng trong tư duy về thể chế phát triển, tầm nhìn chiến lược dài hạn về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân; xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại; phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận, mà còn phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việc nghiên cứu, nhận diện, luận giải sâu sắc những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn; góp phần làm rõ cơ sở khoa học của các quyết sách chiến lược, đồng thời tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra phiên thảo luận sôi nổi với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý. Các ý kiến trao đổi tập trung làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên nhiều phương diện, từ mô hình tăng trưởng chất lượng cao và phát triển bền vững thực chất; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tự chủ chiến lược; quản trị quốc gia hiện đại; quản lý phát triển xã hội bền vững; đến phát triển không gian kinh tế mới, liên kết vùng, bảo đảm an ninh phát triển, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các ý kiến khẳng định Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, phản ánh sự chuyển biến từ tư duy thích ứng sang tư duy kiến tạo phát triển; từ phát huy các động lực truyền thống sang khơi thông mạnh mẽ các động lực mới; từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn của Đại hội XIV thành các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn nhấn mạnh các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo đã góp phần làm rõ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn của Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Kết quả của Hội thảo là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống./.

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