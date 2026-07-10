Tổ công nghệ số cộng đồng - "cánh tay" nối dài của chính quyền số

Thành phố Đà Nẵng có hơn 24.300 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt giúp hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở đến gần hơn với người dân.

Đưa bình dân học vụ số đến người dân

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người,” các tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò nòng cốt hướng dẫn người dân những kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: truy cập sử dụng Internet, thư điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và thương mại điện tử, an toàn thông tin và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường Internet… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số.

Lần đầu tiếp cận dịch vụ thanh toán trực tuyến, bà Huỳnh Thị Trang, 67 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn chia sẻ là người lớn tuổi nên bà rất e ngại khi đưa các thông tin cá nhân lên các ứng dụng số vì sợ lừa đảo. Trước đây các khoản thanh toán hóa đơn như tiền điện, nước, thuế nhà đất đều phải lên phường và đến các điểm thu để nộp. Bây giờ, nhờ có các thành viên trong tổ công nghệ số ở khu dân cư hướng dẫn thanh toán điện tử, bà thấy rất nhanh, thuận tiện hơn. Ban đầu dù khó khăn trong thao tác, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình thì việc áp dụng những tiện ích điện tử giúp bà tiết kiệm được thời gian, công sức và an toàn.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngũ Hành Sơn, cho biết phường đã tổ chức tập huấn cho 260 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng về những kỹ năng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như: VNeID, Danang Smart City, chữ ký số và thanh toán trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc hành chính và đời sống, an toàn thông tin và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Thông qua tập huấn, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường sẽ được củng cố thêm kiến thức, kỹ năng số và khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu cho lực lượng nòng cốt tại khu dân cư, góp phần thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với "Học tập số," xây dựng chính quyền số, xã hội số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 3.766 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 24.303 thành viên. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có tối thiểu 7 người gồm: Tổ trưởng là tổ trưởng tổ dân phố/khu dân cư/thôn, tổ phó là bí thư đoàn thanh niên, thành viên là đại diện công an khu vực, các tổ chức đoàn thể cơ sở, cán bộ khoa học công nghệ hoặc nhân viên doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết tất cả xã, phường của thành phố đã tham mưa ban hành quyết định củng cố và thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn hướng dẫn các nội dung, chỉ tiêu, cách thức triển khai hoạt động, công tác kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng để cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với “Học tập số.”

Nòng cốt chuyển đổi số tại cơ sở

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Tổ công nghệ số cộng đồng là nòng cốt của hoạt động chuyển đổi số tại cơ sở, mạng lưới này trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc hỗ trợ người dân làm chủ công nghệ, góp phần thu hẹp khoảng cách số, từng bước đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Chị Võ Thị Quỳnh Giao, thành viên Tổ công nghệ số phường Hòa Khánh, chia sẻ công việc của các thành viên là hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số, làm cho người dân hiểu và tin vào việc chuyển đổi số mang lại giá trị to lớn trong đời sống hằng ngày. Việc đưa công nghệ đến gần hơn với người dân là rất cần thiết. Thời gian qua, Tổ công nghệ số cộng đồng phường đã có những buổi tập huấn, hướng dẫn cho người dân tạo tài khoản công dân số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

Theo bà Trần Thị Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải, các tổ công nghệ số cộng đồng tại phường tập trung tiếp cận từng hộ gia đình để hướng dẫn kỹ năng số; phối hợp với công an phường trong việc chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu dân cư phục vụ định danh điện tử, hỗ trợ triển khai các điểm hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2; duy trì, mở rộng các điểm hỗ trợ cộng đồng tại nhà sinh hoạt tổ dân phố, bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân phường, hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương chợ thực hiện thanh toán không tiền mặt... Tổ công nghệ số là lực lượng nòng cốt góp phần đưa thủ tục hành chính số và các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Trong 6 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê đã tiếp nhận giải quyết và trả kết quả 11.575 hồ sơ, trong đó 11.334 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 99,99%, hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,94%; số hóa kết quả giải quyết đạt 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 96,09%. Để đạt được kết quả này, các tổ công nghệ số cộng đồng đã làm rất tốt vai trò, nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn các thủ tục hành chính công trên môi trường số cho người dân trên địa bàn phường.

Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đạt chỉ tiêu tối thiểu 30% hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục qua nền tảng số; lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số vào các buổi họp thôn, tổ dân phố hoặc các sự kiện tại cơ sở để người dân được tiếp cận với công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị thiết thực.

Để hoàn thành mục tiêu đó, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn năm 2026.

Kế hoạch nhằm đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, dẫn dắt người dân tiếp cận môi trường số, sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng đã trở thành cánh tay nối dài của chính quyền số, qua đó thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ hơn./.

“Bình dân học vụ số” - đưa tri thức số đến từng người dân, từng địa bàn Điểm nổi bật của phong trào "Bình dân học vụ số" là bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.