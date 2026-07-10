Thái Nguyên nguy cơ cao xảy ra lũ và sạt lở đất ở một số nơi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo, trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 20 mm, cục bộ trên 30mm.

Trong 6 đến 12 giờ tới, có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông, khu vực các công trình đang thi công; ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, ngầm tràn, khu trung tâm tại một số khu vực thuộc các xã, phường tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, trên sông Cầu, sông Công mực nước đang lên nhanh. Vào lúc 7h sáng nay (10/7), trên sông Cầu, mực nước tại trạm đo Bắc Kạn là 130,90m, dưới báo động 1 là 1,10m; tại trạm Gia Bẩy 24,04m, dưới báo động 1 là 0,96m; tại trạm Thác Giềng là 95,55m, dưới báo động 1 là 0,95m.

Trên sông Công, tại trạm đo Hồ Núi Cốc là 45,49m, thấp hơn 0,71m so với mực nước dâng bình thường (46,20m). Dự báo, từ sáng nay (10/7) đến ngày mai (11/7), trên sông Cầu, sông Công có lũ, biên độ lũ lên dao động từ 1,5-3,0m.

Trong đợt lũ này, khả năng mực nước đỉnh lũ trên sông Cầu tại trạm thủy văn Thác Giềng ở mức dưới báo động 1, tại trạm thủy văn Gia Bẩy đỉnh lũ có khả năng đạt mức xấp xỉ báo động 2.

Trên sông Công tại trạm đo Hồ Núi Cốc mực nước lũ có khả năng đạt mức cao hơn mực nước dâng bình thường và phụ thuộc vào vận hành điều tiết xả lũ của hồ. Nguy cơ có thể xảy ra ngập úng tại các khu đô thị, ngập lụt các vùng trũng thấp, ngầm, tràn, vùng ven sông suối, lũ quét trên các suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương khu dân cư, các tuyến đường giao thông, khu vực có các công trình đang thi công, sụt lún đất...

Cũng theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bằng Lãng 58,3mm; Bằng Vân 76,2mm; Bảo Linh 197,4mm, Thái Nguyên-Bảo Linh-Định Hóa 193mm (Định Hóa); Bình Thành 279,2mm, Điềm Mặc 1 272,4mm ; Bình Trung 93,8mm, Lương Bằng 63mm ; Bộc Nhiêu 189,8mm, Trung Hội 167,8mm; Đại Từ 213mm, Hồ Núi Cốc 193mm (Đại Phúc); Hoàng Nông 249,4mm (La Bằng); Ký Phú 117mm; Lam Vỹ 63,8mm, Linh Thông 55,6mm; Mỹ Yên 128,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thái Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai Tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, triển khai biện pháp khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân khi cơn mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất.