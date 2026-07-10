5 em nhỏ đuối nước thương tâm tại Lâm Đồng

Ngày 10/7, ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 5 trẻ nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày (10/7), có 8 em nhỏ ra khu vực đập nước của xã tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung tắm, sau đó bị đuối nước. Ba em thoát lên bờ chạy về kêu cứu. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể của 5 nạn nhân. Danh tính các nạn nhân hiện đang được xác minh.

Theo thông tin ban đầu, cả 5 nạn nhân đều là học sinh lớp 5 và hiện đang trong thời gian nghỉ Hè.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tập trung xác minh, làm rõ./.

Cảnh báo nhiều trường hợp đuối nước trong tình trạng nặng, có ca tử vong Mùa Hè với thời tiết nắng nóng là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội ở những địa điểm có hồ nước, sông, suối, biển... do đó nguy cơ trẻ gặp tai nạn do đuối nước sẽ càng tăng cao.