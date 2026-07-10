Đồng loạt khởi công 3 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Ngày 10/7, thành phố Đồng Nai tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án giao thông trọng điểm, chiến lược kết nối Sân bay Long Thành gồm đường ĐT769, đường ĐT773 và đường ĐT770B, tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án mở rộng, nâng cấp đường 769, tổng chiều dài khoảng 30km, qua địa bàn 3 xã, phường; điểm đầu giao với quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây và điểm cuối kết nối quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An và phường Long Thành. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ kết nối các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu.

Ngoài ra, Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773, tổng chiều dài khoảng 37km, qua địa bàn 6 xã, phường; Dự án xây dựng đường 770B, chiều dài gần 43km, qua địa bàn 5 xã, phường.

Cả 3 dự án đều có tốc độ thiết kế 80km/giờ, trong đó tuyến 769 sẽ hoàn thành trong năm 2027; tuyến 773 và 770B hoàn thành năm 2028.

Nghi thức khởi công xây dựng 3 dự án giao thông. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, cho biết việc triển khai 3 dự án trên nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Nai; tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên; kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển khu vực phía Bắc và Đông Bắc Đồng Nai đến Sân bay Long Thành cảng Cái Mép-Thị Vải, cảng Phước An.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng việc đầu tư các tuyến đường giao thông trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, tuyến đường ĐT 770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là sân bay Long Thành.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở thêm hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành.

Đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics và các ngành dịch vụ giá trị tăng cao./.

“Đại dự án” sân bay Long Thành bước vào giai đoạn thi công nước rút Các đơn vị huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp” tại tất cả các dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành đồng bộ các hạng mục sân bay Long Thành vào cuối năm 2026.