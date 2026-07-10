Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ xử lý 538 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Phú Thọ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý 538 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Sở Tài chính tỉnh, đến ngày 12/6/2026, toàn tỉnh có 1.542 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý. Đến nay, địa phương đã hoàn thành xử lý 1.004 cơ sở, đạt trên 65%; còn 538 cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Toàn bộ số cơ sở này đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định chuyển giao để quản lý, xử lý theo hình thức giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong đó, 433 cơ sở được chuyển giao về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý và 105 cơ sở giao cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực.

Việc chuyển giao mới hoàn thành bước đầu trong quy trình xử lý. Hiện, các đơn vị được giao quản lý đang triển khai bước tiếp theo là rà soát, đưa các khu đất đủ điều kiện vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như định hướng phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương.

Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn, do đây là lĩnh vực có trình tự, thủ tục phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài và liên quan đến nhiều quy định của pháp luật về đất đai, tài sản công, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phải bảo đảm đồng bộ với định hướng phát triển của địa phương, trong khi nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện để đưa ngay vào đấu giá quyền sử dụng đất.

Để tránh lãng phí tài sản trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục, các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực và Ủy ban Nhân dân các xã, phường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác quỹ đất theo hình thức cho thuê ngắn hạn đối với những khu đất đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Giải pháp này vừa góp phần tăng nguồn thu ngân sách, vừa hạn chế tình trạng bỏ hoang tài sản công trong thời gian chờ xử lý dứt điểm.

Để hoàn thành mục tiêu xử lý toàn bộ số cơ sở còn lại trong năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Duy Đông giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các xã, phường để hướng dẫn xử lý từng trường hợp cụ thể, không để tài sản hư hỏng, xuống cấp hoặc kéo dài gây lãng phí.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành bảng giá cho thuê nhà đối với các cơ sở đủ điều kiện khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP theo phương châm "làm đến đâu ban hành đến đấy," tạo điều kiện đưa tài sản vào sử dụng ngay. Trường hợp Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù mới, ngành tài chính có trách nhiệm hướng dẫn triển khai kịp thời, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ xử lý.

Sở Xây dựng nghiên cứu các giải pháp khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công theo hướng hình thành các không gian phát triển mới. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gây thất thoát, lãng phí hoặc chậm triển khai.

Các Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực khẩn trương tiếp nhận các cơ sở đã được chuyển giao, xây dựng phương án khai thác hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản, chủ động đề xuất chuyển đổi công năng đối với các cơ sở phù hợp phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP; tiếp tục rà soát toàn bộ tài sản công, điều chuyển những tài sản sử dụng chưa hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu tài sản công, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.

Bắc Ninh hoàn thành phương án xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư Bắc Ninh thành lập nhóm hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hiện trạng tài sản, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư.

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