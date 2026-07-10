Đắk Lắk: Bắt đối tượng lợi dụng lòng tin, bán hơn 260 tấn phân bón giả

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải (sinh năm 1979, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, Trần Đình Hải là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ (trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình). Năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn (sinh năm 1977, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), đại diện của Công ty thuốc lá Hồ Lắk.

Biết doanh nghiệp này thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ) của tỉnh Đắk Lắk, Hải tự giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện sản xuất các loại phân bón để chào mời đối tác. Sau khi tạo dựng lòng tin, Hải đã ký kết hợp đồng cung cấp phân bón cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.

Kết quả xác minh ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho thấy, toàn bộ số phân bón do công ty của Hải cung cấp đều là hàng giả. Các sản phẩm này bị làm giả tinh vi từ nhãn mác, bao bì hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, nơi đóng gói cho đến mã số đăng ký lưu hành và mã số công bố của các doanh nghiệp sản xuất phân bón uy tín khác.

Từ tháng 10-12/2025, công ty của Hải đã giao cho ông Duẩn hơn 263 tấn phân bón giả. Trong đó, ông Duẩn đã phân phối hơn 174 tấn cho các hộ dân trồng thuốc lá sử dụng. Số còn lại hơn 89 tấn (trị giá hơn 1 tỷ đồng) đã bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và tạm giữ.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng chuyên dàn cảnh thuê xe ôm để chiếm đoạt tài sản Từ ngày 14 đến ngày 19/7/2025, Đức đã gây ra 4 vụ chiếm đoạt 4 chiếc xe máy, trong đó có 2 vụ cướp giật; 1 vụ lừa đảo 3 người hành nghề xe ôm; vụ còn lại Đức lừa mượn xe của người quen.