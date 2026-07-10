Tạm giam 4 đối tượng vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Tây Ninh

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại phường Khánh Hậu (tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 30 ngày 5/7, tại số 127 đường Hoàng Anh (khu phố Thủ Tửu, phường Khánh Hậu), ông Nguyễn Thành Nh uống rượu cùng 5 người khác gồm: Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Văn Một, Lê Huỳnh Th, Dương Quốc T và Nguyễn Đình T (cùng tạm trú tại khu phố Thủ Tửu).

Trong lúc uống rượu, giữa ông Nguyễn Thanh Vũ, ông Dương Quốc T và ông Nguyễn Văn Một xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Vũ đi xe máy về nhà.

Tại đây, Vũ gặp 3 người đang ngồi uống rượu gồm Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (tức Tí Em, sinh năm 1998), Lý Nhật Duy (sinh năm 2005) và Huỳnh Phú Giàu (sinh năm 2001) là bạn của con ông Vũ, rồi rủ cả nhóm quay lại để đánh ông Dương Quốc T và ông Nguyễn Văn Một.

Khi đến nơi, Nguyễn Thanh Vũ dùng tay đánh vào mặt ông Dương Quốc T; đồng thời bảo rằng ông Nguyễn Văn Một là người đã đánh mình trước đó.

Nguyễn Huỳnh Khánh Duy liền dùng tay đánh ông Một, đồng thời đẩy khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống nền gạch, bất tỉnh và co giật. Sau đó, ông Nguyễn Văn Một được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 6/7, nạn nhân tử vong do thương tích nặng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh tạm giam 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tây Ninh) khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; hạn chế tụ tập uống rượu, bia; giữ bình tĩnh, kiềm chế trong các mối quan hệ, không để những mâu thuẫn bộc phát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội./.

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